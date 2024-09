Brenda Bezares llora por reencuentro entre Paul y Mayito: "Muchas cosas están sanando"

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos está a punto de concluir y en los últimos días se le ha dado al público grandes e inolvidables momentos. Durante la transmisión de anoche, 'La Jefa' inició la dinámica 'congelados' más importante de la temporada. Un personaje que creíamos poco probable que ingresara, lo hizo y sus palabras dejaron a la audiencia con un nudo de sentimientos. La participación de Paul Stanley dio mucho de qué hablar y una de las personas que dio su opinión fue Brenda Bezares.

Como sabemos, la enemistad entre Stanley y Mario Bezares se remonta a muchos años atrás, por una situación dolorosa y complicada. Esta herida al fin se cerró, en medio de llantos y disculpas. Cuando ambos se encontraron, Stanley era el único que podía hablar y le dijo que estaba dispuesto a dejar el rencor atrás y pasar de página. "Ya estoy en paz contigo", reconoció mientras las lágrimas le escurrían por el rostro y su mandíbula temblaba por los nervios.

Brenda Bezares compartió su reacción al reencuentro

El emotivo momento nos quebró a más de uno, incluyendo a Brenda Bezares, quien publicó una historia en Instagram. En el video se le ve acostada en su cama, desde donde reaccionó al encuentro entre ambos presentadores de televisión. La modelo agradeció a la estrella de Hoy por sus cálidas palabras que ayudaron a sanar varias heridas que se ocasionaron a partir del señalamiento injustificado de asesinato hacia 'Mayito', en contra de Paco Stanley.

"Estoy que no puedo, agradezco a Dios este momento, la oportunidad que tiene Mario, agradecerle también a Paul, no saben cuánto dolor se está sanando, cuántas cosas están sanando con eso, yo estoy enferma pero no podía dejar de decirles que esto es gracias a ustedes, Mario no está solo y gracias Paul".