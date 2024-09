Consuelo Duval celebra los 15 años de su 'nieta'; revela que la hallaron en una bolsa de basura

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Consuelo Duval es una de las celebridades más queridas y reconocidas de Televisa, esto debido a que, desde hace más de dos décadas ha aparecido en programas de la empresa con gran renombre, como es el caso de Tal Para Cual, La Hora Pico, El Retador, Netas Divinas, entre otras muchas producciones con las que ha conseguido robarse el corazón de todo el público; sin embargo, la famosa no solo se dedica al cine y la televisión, sino que también realiza otras actividades.

Es posible que solo sus fanáticos más fervientes sepan que Consuelo Duval goza de adoptar perritos de la calle, a quienes regularmente les da un hogar. Según declaraciones de la actriz de Familia P. Luche, ha llegado a adoptar hasta a 10 caninos, a los que suele presumir cada vez que puede a través de sus redes sociales como es el caso de Instagram. Esta pasión por cuidar del mejor amigo del hombre no solo es exclusiva de la actriz de Infelices para Siempre, sino que también se la fomentó a sus hijos.

Un ejemplo de ello lo compartió en durante la mañana de este jueves 26 de septiembre, cuando compartió un video en el que se puede ver a su familia celebrando el cumpleaños número 15 de su ‘nieta’, se trata de una encantadora perrita tipo mix que, según declaraciones de la también conductora, habría sido adoptada por su hijo, Michel Duval. Aparentemente, la historia de ‘Chuleta’, nombre de la perrita sería desgarradora.

Consuelo Duval presume foto de su nieta en Instagram

Créditos: Instagram @consueloduval

Según lo dicho por Consuelo, la canina habría sido abandonada en una bolsa de basura que fue encontrada por Michel Duval, quien la llevó a su casa. Actualmente, ‘Chuleta’ es la perrita más longeva de la que la familia de la actriz disponen, por lo que no es de extrañarse que hayan decidido celebrar su cumpleaños por todo lo alto, con gorritos y pastel incluido. En las publicaciones de la actriz, se puede apreciar a su hijo muy contento mientras sostiene a la perrita.

“La encontró dentro de una bolsa de basura y cuando se miraron a los ojos y el amor fue inmediato. Han pasado XV años y el amor está intacto. Gracias mijito Michel Duval por rescatar al tesoro más amado y al a matriarca de nuestra familia de perros. Te amamos ‘Chuleta’, feliz cumpleaños a mi primera nieta”.

Consuelo Duval celebra los XV años de su nieta

Créditos: Instagram @consueloduval

Como era de esperarse, con dicha publicación, Consuelo Duval se ganó la admiración de todos cientos de sus miles de seguidores en su cuenta de Instagram, quienes no pararon de enviarle mensajes positivos a la comediante como por ejemplo: “Qué lindo, por eso eres tan bella, tienes un alma linda y eso se lo has transmitido a tus hijos”, “’Chule’ no pudo haber tenido mejor a mejor familia”, “Consuelo es todo lo bello que existe”.

Fuentes: Tribuna