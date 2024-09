¿De Televisa a prisión? Aurea Zapata afirma que Patricio Cabezut será arrestado por abuso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Patricio Cabezut no estaría cerca de terminar con los problemas legales tras ser acusado por su expareja de abuso sexual a sus propias hijas, que son menores de edad, pues es precisamente ella, la actriz Aurea Zapata, en una reciente entrevista para Venga la Alegría que confesó que el actor de Televisa podría ir a prisión por este grave delito, destacando que pronto podría ser arrestado.

Hace más de dos años que la exactriz de TV Azteca levantó una denuncia formal ante las autoridades en contra de Cabezut, alegando que este la maltrató físicamente, incluso reveló que escapó de la casa que compartían por el terrible momento que estaban pasando. Poco después señaló que tras solicitar el divorcio y acusarlo de violencia doméstica, también le agregó cargos por presuntamente haber agredido sexualmente a sus dos pequeñas.

Debido a esta situación, el expresentador del programa Hoy salió a defenderse, negando rotundamente que haya agredido de alguna manera a sus dos pequeñas, afirmando que Aurea inventó todo como una venganza en su contra, y que los videos que ha compartido como presuntas pruebas no son más que un intento desesperado para que le crean, ya que en pasadas audiencias se los han rechazado como evidencia de su aparente culpabilidad.

Pero ahora, Zapata para el matutino producido por Maru Silva y otros medios de comunicación, declaró que la justicia finalmente le sonríe, pues asegura que el amparo federal que le permitía llevar el proceso fuera de prisión sería revocado y pronto podría ser encarcelado por los mencionados delitos: "Se sobre sello su amparo federal, que quiere decir, en palabras coloquiales, que parece ser que ya perdió el amparo federal, que quiere decir esto, que su libertad se tambalea".

Con respecto a si es verdad que desea cambiarle el apellido a sus hijas, Aurea señaló que esa decisión solamente les va a corresponder a ellas y podrán decidirlo cuando cumplan sus 18 años de edad, sepan absolutamente todo lo que significa lo que sufrieron y hayan llevado su propio proceso del caso: "A mi no me corresponde, es un proceso que ellas tendrán que llevar, después de los 18 años que ellas decidan. Por mientras están a mi custodia, y yo quiero que ellas sean felices"

Finalmente dejó en claro que ella no ha dado tantas entrevistas porque ya no piensa seguir hablando del caso y prefiera concentrarse en sus pequeñas y en retomar su carrera muy pronto: "Yo me mantuve callada porque la verdad es un proceso legal, yo no ando llorando, ni en fundaciones de personas maltratadas, soy una persona que ya pasó por esto y que no pienso hablar más".

Fuente: Tribuna del Yaqui