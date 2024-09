Eduardo Santamarina volvería a besar a Itatí Cantoral tras crisis con Mayrín Villanueva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En Televisa la polémica no se hace esperar, pues la prensa al tener frente a Eduardo Santamarina, no han dudado en cuestionarle sobre la posibilidad de aceptar un romance en novela con su ex, Itatí Cantoral, a lo que confesó que hasta la volvería a besar sin problema alguno en caso de que sea asunto laboral. El actor de melodramas se ha visto envuelto en escándalos de infidelidad y crisis matrimoniales con Mayrín Villanueva en los últimos meses.

El shock de las declaraciones de Santamarina se produce debido a que entre el año del 2000 al 2004 estuvieron casados y en ese tiempo procrearon a sus dos hijos en común. Pero sobre todo, porque en las últimas semanas la propia actriz de María la del Barrio reveló secretos de su matrimonio y motivos de su separación, destacando que el principal fue la infidelidad por parte del galán y villano de melodramas de la empresa San Ángel.

Actualmente, cada uno se encuentra viviendo su vida, y aunque ahora Itatí se encuentra soltera, tras Eduardo se casó, tuvo una hija y se separó, mientras que el actor de La Desalmada desde el 2007 está al lado de Mayrín, con la que ha tenido una de las relaciones más estables del mundo del espectáculo, confesando que han tenido crisis matrimoniales como todos, pero que siempre encuentran su camino y hoy están más unidos que nunca, personal y laboralmente con la serie ¿Es Neta Eva? y la novela que harán juntos.

Pero, ahora, después de que el actor de novelas como Ni Contigo Ni Sin Ti saliera de la empresa San Ángel, la prensa logró que se detuviera a charlar con ellos y le cuestionaron si se atrevería a pasar una larga al lado de la actriz por motivos de trabajo, ya sea en una serie o en una novela, a lo que este respondió con un contundente sí, afirmando que ambos han logrado sanar el daño que se hayan podido causar durante su relación y tienen una cordial relación por sus hijos.

Finalmente, después de que afirmara que a él no le molesta trabajar con Cantoral, señalando que el mundo del espectáculo es muy pequeño y todo puede pasar, declaró que tampoco le costaría trabajo el volver a besarla si es que sus respectivos personajes lo requieren, afirmando que tanto ella como él son unos grandes profesionales que no dejan que cosas personales interfiera con su trabajo, destacando que él respeta mucho a la madre de sus hijos como artista.

Fuente: Tribuna del Yaqui