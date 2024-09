¿Es lesbiana? Conductora de 'Hoy' destapa oscura confesión de Verónica Castro e impacta a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que sufriera la trágica muerte de su hijo, una polémica conductora del programa Hoy revela un importante consejo que recibió y que la ayudó a salir adelante. Se trata de la periodista de Televisa y exparticipante de La Casa de los Famosos México Shanik Berman, quien en 2004 se enfrentó a una de las pérdidas más duras de su vida: la muerte de su hijo Daniel en un accidente. La presentadora 'balconeó' a Verónica Castro y destapó una confesión que le hizo en ese difícil momento.

La confesión sucedió en nada más y nada menos que Montse & Joe, frente a Yolanda Andrade quien como se recordará, sostuvo que tuvo un presunto romance lésbico con la actriz de Los ricos también lloran hace varios años e incluso aseguró que tuvieron una boda simbólica. Aunque 'La Vero' desmintió esto y se molestó bastante con la conductora, la sinaloense ha insistido en que nunca dijo mentiras y que ambas sí fueron pareja.

Verónica Castro

Durante la transmisión del programa esta semana, Yolanda y Montserrat Oliver elogiaban la buena memoria que siempre ha tenido Shanik Berman, lo que hizo que la periodista de espectáculos contara un inesperado consejo que le dio Verónica cuando enfrentó la triste muerte de su hijo Daniel, quien falleció a los 19 años tras un accidente automovilístico en la CDMX. La madre de Cristian Castro le dijo unas palabras que Shanik nunca olvidará cuando ambas conducían el reality Big Brother, transmitido por Televisa.

Sin embargo, lo que Verónica le dijo no tiene nada que ver con su orientación sexual. "Como se me va a olvidar que Verónica Castro hizo 'Big Brother' y yo era como su patiño y entró mi querida Yolanda. Ahí fue cuando se murió mi hijo, el segundo domingo. Yo falté una semana y la siguiente semana que fui recuerdo que le dije a Verónica: 'Sueño con mi hijo y me da mucho miedo' y me dijo: 'No le tengas miedo a los muertos, tenle miedo a los vivos", sostuvo Berman, palabras que hasta ahora ha tenido muy presentes.

Shanik Berman y su hijo (QEPD)

Por otro lado, Berman también reveló otro consejo que le dio la madre de Cristian Castro: "Un día me dijo: 'Todos los chaparros son malos' y le dije: 'pero tú eres chaparra' y me dijo: 'por eso sé'", sostuvo entre risas. Como se recordará, el hijo de la periodista de espectáculos ocurrió en el 2004 cuando un hombre que manejaba en estado de ebriedad embistió al coche que él manejaba por detrás. El joven iba acompañado de una joven, a quien iba a dejar a su casa. Ella sobrevivió pero él perdió la vida.

En el momento del accidente, Berman estaba fuera del país por un viaje de trabajo y asegura que fue otro periodista quien la llamó en plena madrugada para preguntarle si era cierto. Aunque no le creyó, horas más tarde su esposo la llamó y le tuvo que decir dos veces la noticia ya que durante la primera vez pensaba que estaba soñando. La conductora aprendió a lidiar con su dura pérdida aunque es algo que permanece latente y asegura que agradece eternamente haberlo tenido como hijo durante 19 años.

Fuente: Tribuna