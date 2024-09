¡Hey, fans! Oasis confirma su regreso a tierras mexicanas tras 15 años de ausencia

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La espera por fin terminó para los fans de Oasis, pues la icónica banda británica, liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher, anunció su regreso a los escenarios y confirmó que México será una de las paradas de su próxima gira mundial. Así lo revelaron en una entrevista exclusiva para el medio especializado NME, donde detallaron sus planes de retomar su carrera musical después de más de 15 años de ausencia.

Con esta gira, los Gallagher buscan reencontrarse con sus seguidores en todo el mundo, a pesar de los rumores y especulaciones que apuntaban a conflictos familiares y problemas financieros relacionados con divorcios recientes. Aun con las diferencias que llevaron a la banda a su separación en 2009, los hermanos han decidido dejar atrás las disputas y hacer lo que mejor saben: hacer música y reconectar con su público.

En su entrevista para NME, la agrupación compartió las ciudades que formarán parte de su esperada gira de regreso. Además de México, Oasis visitará Toronto, Chicago, East Rutherford, Boston y Los Ángeles en Norteamérica. La gira continuará en Asia, con paradas en Seúl y Tokio, para luego dirigirse a Oceanía con conciertos en Melbourne y Sídney. Sudamérica también será parte de este regreso, con presentaciones en Sao Paulo, Santiago y Buenos Aires.

Respecto a la fecha en México, aunque la banda todavía no la revela, fuentes cercanas al grupo y diversos rumores apuntan a que la presentación podría llevarse a cabo en septiembre de 2025. El anuncio ha generado gran expectativa entre sus seguidores mexicanos, quienes han esperado más de una década para poder ver a la banda interpretar éxitos como Wonderwall, Don’t Look Back in Anger y Champagne Supernova en vivo.

Lo cierto es que el regreso de Oasis marca un momento histórico para la música, ya que desde su separación en 2009, los fans habían perdido la esperanza de ver a los Gallagher juntos sobre el escenario. Los problemas personales entre los hermanos, que en su momento parecían irreconciliables, habían puesto en pausa a una de las bandas más importantes de la historia del rock británico.

Sin embargo, con este anuncio, Liam y Noel parecen haber dejado atrás las viejas rencillas para centrarse en lo que realmente importa: la música y la conexión con sus fans. Con millones de discos vendidos en todo el mundo y canciones que definieron a toda una generación, el regreso de Oasis promete ser uno de los eventos más esperados de la escena musical en 2025.

Se espera que en las próximas semanas se den a conocer más detalles sobre la gira, incluyendo las fechas exactas y la preventa de boletos para su concierto en la Ciudad de México, donde miles de seguidores ya se preparan para asegurar su lugar en lo que promete ser un show memorable.

El regreso de Oasis no solo significa el reencuentro de los hermanos Gallagher con sus seguidores, sino también una oportunidad para redescubrir su legado y demostrar, una vez más, por qué son considerados una de las bandas más influyentes del rock mundial.

