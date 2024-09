Le comió el dedo: Montserrat Oliver exhibe su terrible herida tras mordida de una leona

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora, Montserrat Oliver acaba de dejar en completo shock a sus miles de seguidores en las redes sociales, pues exhibió la terrible herida que le quedó en su mano después de que durante las grabaciones de uno de sus programas sobre la naturaleza fuera mordida por una leona, misma que terminó por comerle un pedazo de su dedo índice derecho. La también actriz de Televisa aseguró que ella tuvo la culpa y no el gran felino.

En sus más de 20 años de carrera en el mundo de la conducción y el periodismo, Montserrat ha viajado por diversos países de todo el mundo, grabando para los programas, que han sido todo un éxito, momentos en la naturaleza y con animales salvajes que la mayoría le tendría pavor, tal como osos, tigres y leones. Uno de estos programas fue Las Hijas de la Madre Tierra, al lado de Yolanda Andrade, donde, en el 2006 les tocó ir a grabar a una especie de zoológico en Pachuca, sin imaginarse que sufriría uno de los momentos más impactantes de su vida.

Según lo relatado por Oliver en un programa de Montse y Joe, mientras que estaban en el zoológico, pasaron a una leona enjaulada que lejos de mostrarse agresiva, les ronroneaba como si fuera una gatita, por lo que se atrevió a meter la mano a la jaula y acariciarla, y aunque todo parecía ir de maravilla, de la nada sintió una mordida y parte de su dedo se había ido: "Le metí la mano y me lamía, le tocaba la nariz y me lamía, le agarraba un colmillo y me lamía, y en una de esas hizo (mordida) y jaló, y dije: '¡ay me mordió!'. Veo que hace (mastica) y digo: '¡ay se lo tragó!', se tragó mi pedazo de dedo".

Después de la impactante anécdota, la expresentadora de Reto 4 Elementos quiso dejar en claro que la leona en ningún momento fue agresiva no la atacó, sino que lo sucedido fue un mero accidente, pues de haberla atacado en realidad no tendría brazo, ya que dicha extremidad estaba por completo dentro de la jaula, señalando que el error fue suyo por completo: "Pero no me atacó, si no me hubiera arrancado el brazo. Nunca me atacó, si no de verdad me hubiera comido todo el brazo, yo tenía el brazo adentro de la jaula, qué inconsciencia la mía".

Y ahora, tras 18 años de este momento, Montserrat empleó su cuenta de Instagram para recordarlo al compartir una fotografía dándole un beso a un cachorro de león mientras que lo sostiene entre sus brazos. Resulta que el felino entre sus brazos es la cría de la leona que en el 2006 le arrancó su pedazo de dedo, por lo que decidió compartir que no hay rencor hacía los animales, mostrando una imagen del hospital mientras que enfocan a su mano, que claramente se ve la parte faltante del dedo.

