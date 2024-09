Luto en TV Azteca: Rocío Sánchez Azuara sufre triste muerte y estremece su mensaje de despedida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Rocío Sánchez Azuara se enfrentó a una desgarradora pérdida y dejó de luto a TV Azteca luego de compartir un desgarrador mensaje en sus redes sociales. Resulta que recientemente la también productora e influencer dedicó una nueva publicación a su hija Daniela Santiago Sánchez, quien falleció ya hace 5 años luego de una ardua batalla contra el lupus eritematoso sistémico.

Aunque ya pasó más de un lustro desde el fallecimiento de 'Nanys', como llamaba a su hija, la presentadora del programa Acércate a Rocío ha dejado claro que no deja de pensar en ella ni un solo segundo. En días pasados, cuando se cumplió su 5 aniversario luctuoso, Rocío usó su cuenta de Instagram para publicar un estremecedor mensaje que envió a su hija hasta el cielo. "Cada día que pasa te extraño más", empezó escribiendo.

Sánchez Azuara, quien también ha trabajado en Imagen TV y Televisa, compartió una imagen en la que mostraba a Daniela muy sonriente y agregó el siguiente texto: "Han pasado 5 años desde que trascendiste y como siempre, no me queda más que recordarte y orar por ti, aunque estoy segura que en el lugar que estás es uno en el que el dolor no existe para ti. Hasta volvernos a encontrar Nanys", escribió.

Como se recordará, Rocío Sánchez Azuara y su hija enfrentaron un difícil panorama cuando Daniela fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico cuando apenas era una niña de12 años. Daniela y su madre lucharon incansablemente contra esta enfermedad, y aunque fue desahuciada en cinco ocasiones, estuvo 20 años enfrentando este diagnóstico. El lupus es una enfermedad inflamatoria ocasionada cuando el sistema inmunológico ataca a sus propios tejidos.

Este padecimiento llega a afectar las articulaciones, la piel, los riñones, los glóbulos, el cerebro, el corazón y los pulmones. La hija de Rocío falleció finalmente en septiembre de 2019 a la edad de 31 años, luego de haber estado tres meses hospitalizada. La propia Sánchez Azuara compartió que había cumplido la última voluntad de su hija, por lo que cremaron sus restos, además de que aseguró que 'Nanys' murió en paz.

