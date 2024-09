Luto en 'Vecinos': Tras 8 infartos, actor de Televisa confiesa último deseo y sufre trágica muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor de Televisa y TV Azteca, quien estuvo a punto de morir en varias ocasiones, reaparece y se viste de luto luego de hacer una importante revelación. Se trata de César Bono, quien a sus 73 años ha sufrido 8 infartos, varias cirugías y ha logrado superar difíciles problemas de salud que incluso lo han dejado en una silla de ruedas. Pese a este duro panorama, el histrión ha continuado trabajando y ahora celebra un hito importante en su carrera, aunque también nostálgico.

Bono, quien ha participado en telenovelas transmitidas por Las Estrellas como Carita de Ángel, Amy, la niña de la mochila azul, Rebelde, Destilando amor, Cachito de cielo y Despertar contigo, además de otros programas en el Ajusco como 3 Familias, ha triunfado en teatro con su monólogo Defendiendo al Cavernícola. En entrevista con el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión, el actor que da vida a 'Frankie Rivers' en la serie de comedia Vecinos, no pudo evitar conmoverse.

César Bono en 'Vecinos'

Bono reapareció ante los medios de comunicación y se conmovió ya que el próximo 11 de octubre se cumplen 23 años del popular monólogo que protagoniza. El actor y comediante se vistió de luto también ya que sus padrinos de lujo durante una función especial de la obra fueron nada más y nada menos que los hijos de dos de sus grandes amigos, quienes ya fallecieron: José Joel, hijo del cantante José José y Sergio Bonilla, hijo del actor Héctor Bonilla.

"Empecé siendo padre y ya soy abuelo, o sea, cuando empecé la obra tenía mis 4 hijos, no he tenido más y ahora ya son 4 nietos y los nietos grandes ya votaron para estas elecciones así que ya el tiempo ya pasó", reflexionó César ante los medios. Y sobre sus padrinos siendo hijos de sus fallecidos amigos, cuyas muertes lloró bastante, reveló: "En esta ocasión con sentimientos muy encontrados porque son amigos míos que son hijos de mis amigos, y no saben qué especial es eso", señaló.

Finalmente, agradeció seguir vivo luego de esquivar la muerte en varias ocasiones: "Y yo sigo vivo gracias a Dios", concluyó. Como se recordará, Bono ya alistó su testamento desde hace tiempo, ya que afirmó que no quería dejar desprotegida a su familia en caso de que algo le ocurriera. También confesó que su última voluntad sería retirarse de los escenarios en caso de que su salud se agrave, ya que no quisiera morir en uno: "Yo no soy de los actores que desea morir en el escenario, en el sentido que no me gustaría asustar a mis compañeros o en el teatro al público, pero sí me gustaría terminar mis trabajos e irme a la casa con la familia", dijo entonces.

Fuente: Tribuna