Luto en 'Ventaneando': Muere protagonista de Televisa tras infarto fulminante y filtran herencia

Ciudad de México.- El exesposo y padre de la hija de una querida actriz de Televisa, quien perdió la vida hace casi dos décadas luego de sufrir un infarto cuando apenas tenía 39 años, se pronuncia acerca de su herencia y lo mucho que ha tardado el proceso legal. Se trata del actor Ariel López Padilla, quien estuvo casado con la fallecida Mariana Levy a finales de los años 90. El histrión de telenovelas como Corazón Salvaje y Carita de ángel, habló del tema en entrevista con el programa de TV Azteca Ventaneando.

Mariana Levy (QEPD)

En el programa conducido por Pati Chapoy y que recientemente enfrentó la trágica salida de Daniel Bisogno luego de recibir un trasplante de hígado que lo ha tenido delicado de salud, Ariel rompió el silencio acerca de los retrasos que ha tenido la herencia de su exesposa, con quien tuvo a su hija mayor María López Levy, de 28 años. El histrión reveló que confía que todo se resuelva pronto para que se puedan repartir los bienes que la actriz heredó a sus tres hijos (además de María, tuvo a dos hijos más con 'Pirru').

"Se tienen que solucionar muchos temas de algunas propiedades que hay adeudos. Entonces yo creo que María ha puesto en mano de los abogados y de las albaceas esa parte para que esté en la mayor transparencia. No hay nada que cree más desconfianza que una herencia ¿no?", sostuvo. Y es que también comentó que su hija le pidió no interferir pues este tema solo le concierne a ella y a sus hermanos. "Ella ha custodiado los bienes de su mamá. En un momento yo intervine un poco y ella me dijo: 'no por favor, esto es entre mis hermanos y yo' y respeté su posición", concluyó.

Como se recordará, Mariana (hija de la también fallecida conductora Talina Fernández) falleció un 29 de abril de 2005 en la Ciudad de México luego de sufrir un infarto fulminante a plena luz del día luego de que se pensara víctima de un asalto. Y es que la actriz, junto a viudo José María Fernández 'Pirru', sus hijas y siete niñas más, se dirigía a un festejo por el Día del Niño. En plena calle, la actriz de melodramas como La Pícara Soñadora y Caminos Cruzados, se percató de que un hombre armado se les estaba acercando.

Conmocionada por lo que vio, la actriz se bajó del vehículo y corrió hacia un oficial de Policía para alertarlo, sin embargo, de repente se desvaneció frente al elemento y su esposo, quienes de inmediato llamaron a una ambulancia. Al acudir al lugar, la actriz ya no presentaba signos vitales y fue declarada muerta. Sus cenizas fueron esparcidas en el Desierto de los Leones en octubre del 2022 por su madre, 'La Dama del Buen Decir', quien falleció un año después a causa de la leucemia que padecía.

Talina y Mariana Levy (QEPD)

Fuente: Tribuna