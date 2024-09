¿Mantenido e infiel? Filtran duro secreto de Andrea Legarreta y Erik Rubín tras confirmar separación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El matrimonio que mantuvieron Andrea Legarreta y Erik Rubín durante más de 23 años siempre estuvo rodeado de controversia y polémica, ya que siempre se mencionó la posibilidad de que se tratara de un romance 'pactado'. Durante años, se manejó la versión de que la conductora de Televisa era la que pagaba los gastos de la casa, mientras que a él lo tachaban de ser un mantenido.

Incluso, algunos se atrevieron a decir que Andy le perdonaba las infidelidades a su entonces marido debido a que ella también tendría amoríos con famosos e incluso ejecutivos de San Ángel, lo cual siempre desmintió. Y aunque al anunciar su separación aseguraron sentir mucho amor entre ellos, en redes y la prensa no se dejó de especular que habría una tercera o tercero en discordia, y que sus declaraciones serían para aparentar.

Sin embargo, ahora que han pasado más de 2 años desde que decidieron finalizar la relación de pareja, sale a luz un fuerte secreto que confirma que entre ellos hay una excelente comunicación y dinámica. Durante una entrevista para el programa Ventaneando, su hija Mía Rubín compartió que Erik ya no vive en la casa familiar, pero aclaró que la situación entre sus progenitores no ha cambiado para nada.

Andrea Legarreta y Erik Rubín tienen más de 2 años separados

La joven intérprete declaró si bien, el exTimbiriche ya no comparte residencia con ellas, se miran muy de seguido: "No, los cuatro ya no seguimos en el mismo techo. Ahorita estamos mi mamá, mi hermana y yo, y mi papá por aparte”, comentó Mía. Posteriormente, la intérprete de Diablo destacó que la relación entre los cuatro continúa siendo cercana. "Mi papá viene a comer todos los días, y el estudio de mi papá está en mi casa, entonces nos vemos diario", aseguró.

Por otra parte, Mía nuevamente aclaró su situación sentimental, tras los rumores de boda y embarazo con su novio Tarik Othón luego de su romántico viaje a Europa. "Nos morimos de risa". No obstante, admitió: “Claro, lo hemos hablado y hemos hablado de matrimonio, de hijos, pero pues al final estamos todavía los dos en un momento importante en nuestras carreras. Ambos tenemos pues mucho deseo en ser papás, pero pues todo a su tiempo, ¿no?”.

Finalmente, Mía externó su admiración por Belinda, al recordar que vivió una situación similar a la que la cantante sufrió en la Semana de la Moda en París. "Una vez me pasó que me caí en un show y es muy vergonzoso, es muy feo, pero al final es como logras levantarte de esa situación. Creo que ayer Belinda nos dejó un mensaje extremadamente importante a todas nosotras y me parece muy inspirador", concluyó.

Fuente: Tribuna