Se hundió en vicios: Galán de Televisa se alista para morir y filtran su última voluntad en 'VLA'

Ciudad de México.- Un reconocido protagonista de telenovelas, quien ha trabajado para Televisa durante décadas y que vivió una dura etapa de adicciones, de nueva cuenta se apoderó de la atención de la prensa ya que este jueves 26 de septiembre filtró su último deseo a la prensa, declarándose listo para morir. Hace algunos años, el también cantante sufrió la muerte de dos de sus hermanos, ambos asesinados por causas desconocidas.

Se trata del polémico actor mexicano Pablo Montero, quien en los últimos años ha dado mucho de qué hablar debido a su etapa de adicciones, que incluso lo han llevado al borde de perder el trabajo. El originario de Coahuila debutó en la televisora de San Ángel desde 1995 cuando actuó en Lazos de Amor y después se sumó a otros melodramas como Vivo por Elena, Nunca te olvidaré, Mujeres engañadas, Entre el amor y el odio, Duelo de pasiones y Fuego en la sangre.

Su última telenovela fue Soltero con hijas en 2019, pues luego se dedicó a la música y cuando regresó a actuar, con la serie El último rey: el hijo del pueblo, volvió a enfrentar rumores de estar hundido en el alcoholismo, ya que se dice llegaba a grabar en estado de ebriedad. Años atrás el artista ya había enfrentado problemas de adicción al alcohol y otras sustancias. Afortunadamente, Pablo ha declarado que gracias a un implante ha dejado la bebida.

Pablo Montero recibió a Pati Chapoy en su rancho

Este jueves el galán de la obra Perfume de Gardenia dio una entrevista exclusiva a VLA donde declaró que ya alistó su muerte y tiene muy decidido qué quiere que pase con sus restos. Montero explicó que es un hecho que será sepultado en su rancho, ubicado en su tierra natal al igual que ídolos como Vicente Fernández y Antonio Aguilar: "Me gustaría que me enterraran en mi rancho, así", explicó el actor de 50 años.

Pablo platicó que anteriormente su último deseo era ser cremado, pero a la fecha ya todo cambió: "A veces pensaba que me gustaría que me cremaran, pero ya no, quiero que me entierren en mi rancho como debe de ser". Asimismo, el intérprete de Piquito de Oro confesó cuál es la razón por la que desea que su rancho sea su última morada: "A mí sí me gustaría, es un lugar que yo amo, que Dios me lo dio con el esfuerzo de mi trabajo".

Asimismo, Montero compartió que siempre soñó tener este inmueble: "Siempre que pasaba por ahí decía 'me gustaría tener un rancho aquí'". Finalmente, el artista presumió que este rancho le da paz: "Lo compré con muchos sacrificios, es un rancho hermoso que tiene árboles de nueces, ya fue la primera cosecha, y tenemos caballos 1/4 de milla".

