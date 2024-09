Televisa lo logra: Paul Stanley entra a 'LCDLFM' para hablar con Mario Bezares

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, Adrián Marcelo se llevó toda la atención de esta temporada de La Casa de los Famosos México (LCDLFM), la realidad es que existía una silenciosa polémica más allá de los comentarios negativos que el influencer regiomontano podía llegar a hacer y se trata de la relación de Mario Bezares con el afamado conductor Paco Stanley, cuya muerte estigmatizó la carrera del creador del Gallinazo por varios más de dos décadas.

Algo que se sabía desde antes de que ‘Mayito’ ingresará a la casa era que el hijo del afamado conductor, Paul Stanley no quería tener nada qué ver con el excompañero de su padre, al grado en el que ni siquiera se presentó a trabajar en Hoy cuando Bezares acudió como invitado debido a que debía promocionar su ingreso a la mansión. En aquella ocasión, el amigo de Andrea Legarreta declaró que no deseaba ver al famoso, aunque semanas después publicó un tuit en el que mencionó que estaría presente en el matutino para cuando el presentador saliera.

Se dice que, en la vida, no hay plazo que no llegue ni fecha que no se cumpla en el caso de Paul esto ocurrió con su ingreso a LCDLFM. Todo ocurrió durante la ceremonia del pasado miércoles, cuando Paul Stanley entró a la mansión para dedicarle unas palabras a los finalistas, pero el momento realmente tenso llegó cuando se aproximó a ‘Mayito’, a quien le dedicó unas palabras que paralizaron a la audiencia.

El conductor del matutino de Televisa dejó en claro que él se encontraba dentro de La Casa por decisión propia y también señaló que, aunque las cosas habían sido difíciles para ambos, el nacimiento de su hija le cambió la perspectiva, puesto ya quería dejar todo lo ocurrido con su padre atrás, con la finalidad de comenzar a avanzar. Por último, el amigo de Galilea Montijo le deseó lo mejor al finalista del Team Mar.

“Primero que nada estoy aquí porque yo lo decidí, ha pasado mucho tiempo, ha sido todo muy difícil para todos nosotros. Y yo solo quiero decirte que estoy en paz contigo… y yo ya solté porque tengo la cosa más hermosa en mi vida que es mi hija… Y quiero una nueva vida, dejar todo atrás. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia y bendiciones. Felicidades, lo hiciste muy bien.”

Dado a que este encuentro se dio en medio de la dinámica de Congelados, Mario Bezares no tuvo derecho a replica, aunque sus expresiones si demostraron que se encontraba impactado emocionalmente por el encuentro e incluso se le apreció derramando unas lágrimas. Por su parte, Paul abandonó la casa y felicitó a la habitación del Mar por el gran esfuerzo que hicieron a lo largo de la temporada, posicionándose como uno de los preferidos: “Han hecho un gran equipo y han demostrado a todo el país que lo se necesita es empatía y cariño”, declaró antes de irse.

Fuentes: Tribuna