20 años de cárcel: Conductor de Televisa fue encarcelado por grave delito; así fue su detención

Ciudad de México.- Un reconocido conductor de Televisa, que además ha trabajado en TV Azteca y otras cadenas, fue encarcelado por un grave delito y su sentencia podría haber alcanzado los 20 años de cárcel. Fue el mismo presentador y también comediante quien compartió esta delicada situación ante las cámaras y admitió ser culpable de lo que las autoridades lo acusaban.

Se trata del controversial e irreverente Facundo, quien ha sido encarcelado en varias ocasiones, pero sin duda alguna su peor experiencia de este tipo fue en el país caribeño de Cuba. El conductor oficial del programa ¿Cuál es el bueno? aprovechó el más reciente capítulo del programa Miembros al Aire para contar con lujo de detalle la amarga experiencia que vivió cuando acabó tras las rejas por mentirle a las autoridades cubanas.

Facundo estuvo detenido en Cuba por grave delito

Fue de terror, fue de terror", dijo.

Bajo la sección Érase una vez un miembro, Facundo habló del terrible momento que pasaron él y el productor Pepe Espinosa Pilinga en los separos de una comandancia cubana luego de que los descubrieran grabando en la calle una entrevista. "Nos agarraron grabando Incógnito... pero como éramos producción... llegaron a detener al wey pero lo empezamos a defender y que nos agarran a mí y a Pepe".

Además dijo que el productor se puso 'bravo' y solicitó que en lugar de ser encarcelado, lo llevaran a la embajada de México citando "la quinta enmienda", lo cual les causó más problemas: "Dijo 'yo no soy cubano, no me pueden tratar como cubano'". El famoso comediante y su acompañante también mintieron a los policías diciéndoles que eran estudiantes y que estaban grabando un proyecto escolar.

Nos dijeron 'si ustedes pusieron en su declaración que vinieron de turismo pero descubro que son prensa, mentir en una declaración oficial son 20 años de cárcel".

El expresentador de programas como Turnocturno declaró que no pudo descansar ni un solo momento que estuvo detenido ya que a Pepe lo llevaron a los separos, pero a él lo metieron a un baño que estaba totalmente sucio: "Todo surrado, hasta el techo, no había dónde pararse". Asimismo, tampoco pudo dejar de pensar en que saldría de prisión cuando su hija ya tuviera 22 años: "La neta fue la peor noche de mi vida, estaba pensando que iba a estar 20 años en la cárcel, decía 'sí somos prensa, valimos mad...'".

Facundo también aseguró que él y su productor se la pasaron "sin comer, sin nada" durante más de 30 horas. Finalmente, el conductor y Pepe lograron salir de la cárcel con ayuda de una universidad que los "rescató" asegurando que eran sus estudiantes: "No puedo decir mucho porque sí hubo una ayuda de cierta universidad...", recordó Facundo.

Fuente: Tribuna