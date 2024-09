Abandonó a su hijo: Filtran íntimo secreto de actriz que renunció a Televisa y se hundió en vicio

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de novelas, que trabajó tanto en TV Azteca como Televisa, de nueva cuenta se encuentra en el centro de la polémica pues un ex filtró un íntimo secreto de su pasado, luego de que ella misma confesara que atravesó por fuerte vicio. Se trata de la querida actriz Bárbara Mori, quien hace unas semanas confesó públicamente que sufrió alcoholismo pero que por fortuna ahora se encuentra sobria.

La intérprete uruguaya, quien realizó melodramas en el Ajusco como Azul Tequila, Amores... querer con alevosía, Súbete a mi moto y Mirada de mujer, declaró en un podcast cómo fue su adicción al alcohol y señaló que su padre fue alcohólico: "Mi papá era alcohólico y él se ponía muy violento. Por eso nos maltrataba tanto y nos golpeaba físicamente. Pero él tenía un alcoholismo distinto al mío, pero tenía un alcoholismo muy duro para nosotros", declaró.

Tras estas confesiones, ahora fue su expareja Sergio Mayer quien habló sobre la delicada situación e impactó a todos los televidentes con lo que reveló. En entrevista con medios como Venga la Alegría, el actor y político se pronunció sobre el alcoholismo que vivió Bárbara y contó que el problema surgió luego de su separación, por lo que no vivió con ella esta experiencia.

Cuando ella estuvo conmigo jamás tuvo ese problema, eso fue a partir de que ella tomó la decisión de irse a vivir sola, entonces yo no lo viví".

Sin embargo, Sergio dejó entrever que Mori abandonó a su hijo, Sergio Mayer Mori, por esta situación y por ello él se hizo responsable del niño: "Yo apoyaba a mi hijo, estaba al pendiente de mi hijo, iba por él, siempre se quedó conmigo, siempre yo lo jalé, entonces mi hijo, digamos que es al que yo tenía que apoyar y es por el que estuve yo pendiente" afirmó. Además, el histrión se negó a brindar detalles del pasado de su exesposa, quien acabó desfigurada en el final de la telenovela Rubí.

Sí sé o me enteré de la situación que vivió con su familia, con su padre, con su madre y todo, pero yo siempre he sido muy respetuoso, ella es la que platica y no soy yo nadie para platicar ninguna intimidad, aunque haya vivido con ella", añadió el exparticipante de LCDLF México.