Adiós Televisa: ¿La corrieron? Tania Rincón queda fuera de 'Hoy' y presentan a su reemplazo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Tania Rincón, quien trabajó más de una década en TV Azteca hasta que en 2020 decidió sumarse a las filas de Televisa, de nueva cuenta acaparó la atención de todo el público debido a que la mañana de este jueves 26 de septiembre no se presentó a trabajar en el programa Hoy. Pero por si esto no fuera poco, otra conductora tomó su lugar y la reemplazó.

Como se mencionó anteriormente, la michoacana tiene 4 años formando parte de las filas de San Ángel, donde su primer proyecto fue el reality Guerreros 2020 y luego se sumó a ser parte del elenco de Hoy. Desafortunadamente, este jueves Tania no llegó a la transmisión del matutino y esto causó preocupación entre los fans del Canal de Las Estrellas. Cabe resaltar que otra que brilló por su ausencia fue nadie más y nadie menos que Galilea Montijo.

Ante la ausencia de 'La Gali' y 'La Rincón', los únicos que aparecieron a cuadro fueron Andrea Legarreta, Raúl 'El Negro' Araiza, Paul Stanley, Andrea Escalona y Shanik Berman. Sin embargo, una nueva conductora se sumó al elenco para reemplazar a Tania y se trató de la controversial venezolana Marie Claire Harp, quien ya ha estado en el programa haciendo participaciones especiales.

Tania Rincón no estuvo en 'Hoy'

Mientras la productora del programa Andrea Rodríguez Doria tomaba esta decisión, Tania mostró a través de sus redes sociales que no la corrieron y que en realidad no estuvo al aire por decisión propia. Resulta que la exreina de belleza tuvo que realizar un viaje muy importante no solo fuera de la capital mexicana, sino del país. El destino de Rincón en esta ocasión fue la lejana ciudad de Berlín, en Alemania.

Desde hace meses, Tania había compartido con los televidentes y con sus seguidores en las redes sociales que se estaba preparando para correr el maratón de Berlín y la gran fecha ya llegó. La michoacana de 37 años usó sus historias de Instagram para mostrar detalles de este viaje, al que no va sola, pues la está acompañando nadie más y nadie menos que su novio Pedro Pereyra, con quien inició un romance meses después de divorciarse de Daniel Pérez, padre de sus dos hijos.

