Ángela Aguilar se burlaría de Cazzu en aniversario con Nodal; confirmaría su infidelidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más Ángela Aguilar se encuentra siendo el centro de criticas de varios internautas, debido a que recientemente han comenzado a afirmar que la joven intérprete se habría burlado de la cantante de rap, Cazzu, en la felicitación del aniversario de dos meses de casados con el polémico cantante de regional mexicano, Christian Nodal, que al parecer también habría confirmado su infidelidad. Se dice que los jóvenes mexicanos han tenido un romance secreto desde hace años.

En la última semana del mes de mayo de este 2024, Nodal a través de su cuenta de Instagram anunció que se separaba de la madre de su hija, por decisión de ambos. Poco después se despertaron sospechas sobre una infidelidad hacía la intérprete de Nena Trampa, ya que no había pasado ni una semana del anuncio cuando ya fue captado en un hotel al lado de la hija menor de Pepe Aguilar, después aparecieron en concierto juntos y hasta viajaron por Europa.

Tras varias semanas entre rumores de relación, la intérprete de En Realidad y Nodal brindaron una exclusiva al medio Hola!, en el cual confirmaron su relación, asegurando que el amor entre ellos nació hacía muchos años, pero tuvieron que alejarse por cuestiones de vida, y ahora todo se había alineado para estar juntos: "No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros", fue su mensaje en ese momento.

Nodal y Ángela en su boda. Internet

Y ahora, después de que Ángela celebrara dos meses de matrimonio a través de redes sociales, compartiendo una fotografía en sus historias de Instagram, en la que sale abrazada a Nodal y de fondo se puede escuchar el tema, Amorcito Mío, del difunto Joan Sebastian, se ha dicho que esto podría ser una indirecta por el contenido de la letra: "Amorcito mío, si no te presumo, ni te grito al viento es por no hacerte mal. Te puedo gritar un te amo callado, por verte a mi lado yo puedo esperar un día, unos meses, un año o un siglo que al fin yo he de amarte una eternidad", dice la canción.

En la lógica de los internautas que alegan que es una burla en la que confirma que siempre tuvieron una relación secreta y solamente estaban esperando a que ella llegara a sus 20's, el hecho de que el tema hable de un amor secreto, del que no se puede decir nada y que puede esperar años pacientemente por su unión legitima, es un claro indicio de que ella confirmaría las sospechas y por ende una burla a la argentina. Hasta el momento ninguno de los implicados a salido a hablar del tema.

Ángela celebra dos meses con Nodal. Instagram @angela_aguilar

Fuente: Tribuna del Yaqui