Chapoy, de luto: Tras 'secuestro', actor de Televisa muere de cáncer y filtran herencia en TV Azteca

Ciudad de México.- En el programa Ventaneando de TV Azteca se recuerda a un querido cantante y actor de telenovelas de Televisa a 5 años de su partida. Se trata de José José, luego de que su exesposa revelara que se encontró un tema inédito del intérprete de éxitos como El Triste. Como se recordará, el cantante perdió la vida a causa de complicaciones de cáncer de páncreas el 28 de septiembre del 2019, detalle que hizo que lo recordaran en la emisión de espectáculos conducida por Pati Chapoy.

La expareja del cantante y madre de dos de sus hijos, Anel Noreña, se enlazó en vivo por vía telefónica con Ventaneando y reveló que entre los archivos de la disquera de José José se descubrió una canción inédita llamada Ya no pienso en ti, grabada por 'El Príncipe de la Canción' en 1978, la cual nunca vio la luz. Anel relató que un ingeniero la rescató y este miércoles 25 de septiembre por la mañana fue lanzada a través de una popular plataforma de streaming.

Anel Noreña y José José (QEPD)

"Fue un lanzamiento mundial Pati porque ya sabes que se va para todo el mundo en un minuto", manifestó acerca de la herencia musical del cantante. Ante las preguntas de si ya sabía que existía ese tema, Anel lo negó: "No, no. La disquera me lo guardó y me dijo que había una sorpresa para el aniversario (luctuoso) de José pero yo jamás me imaginé, nunca pensé", dijo emocionada, aunque aseguró que hasta ahora desconoce si habrán más temas que falten por lanzar.

Por otro lado, la madre de José Joel y Marysol Sosa aseguró que cuando estaba casada con el artista mexicano fue un gran momento en su carrera pues él "estaba pleno de su voz, pleno de sus facultades. Nos iba bien como familia, en el trabajo. Fue una época importante", sostuvo. Al preguntarle sobre si es verdad que existe un tema que José José grabó junto a Joan Sebastian, aseguró que por ahora no sabe detalles pero confirmó que sí se hizo una grabación con el fallecido del 'Rey del Jaripeo'.

Anel, José José (QEPD) y sus dos hijos

Y a un par de días de que se cumplan 5 años de la muerte del cantante, quien falleció a los 71 años por complicaciones de un cáncer de páncreas, Anel se vistió de luto y recordó cómo fue aquel mes de septiembre del 2019 cuando el también actor de telenovelas falleció. "Yo estaba sentadita con ustedes y fueron mi paño de lágrimas y por eso se descubrió todo por la gente que mandaste a Miami", le dijo Anel a Pati.

Finalmente, sobre cómo va la situación legal con Sara Salazar, la última esposa del artista, y su hija Sarita, Noreña dijo: "Cada día falta uno menos para que nos encontremos y de las Saras nadie sabe de ellas. Yo no he tenido la calma para ir a Miami porque yo tengo mi trabajo gracias a Dios y tengo un rollo con las piernas y viajar no sería lo máximo (...) ellas allá y yo acá y que les vaya bien", finalizó.

Como se recordará, la muerte de José José estuvo repleta de misterio y tragedia, ya que en vida el también actor padeció de diversas complicaciones de salud además de que incluso se dijo que había sido 'secuestrado' por su viuda Sara y su hija Sarita en Miami. Los hijos que tuvo con Anel denunciaron que presuntamente ellas lo habían llevado a la muerte al descuidarlo con el supuesto objetivo de quedarse con la herencia. En 2021 se dictaminó que Anel era la heredera universal de todos los bienes del cantante.

Fuente: Tribuna