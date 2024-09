De Televisa a la cárcel: Reportan detención de exconductor de 'Hoy'; envía importante mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El día jueves trascendió la noticia de que un famoso exconductor del programa Hoy se encontraba en riesgo de ser encarcelado de forma inmediata, tras un largo proceso legal con su exesposa. Pese a que fue la presunta víctima quien filtró esta información, horas más tarde el mismo extrabajador de Televisa dio la cara a la prensa y compartió un importante mensaje, para negar que esté en riesgo su libertad.

Se trata del reconocido presentador Patricio Cabezut, quien hizo algunos programas de televisión como Buscando una historia y Pasarela pero el más importante fue el matutino Hoy. Como se sabe, su exesposa y madre de sus hijas, Aurea Zapata, reveló a diversos medios que este artista podría perder su libertad en breve. "Parece ser que ya perdió el amparo federal. ¿Qué quiere decir esto? Que se sobreseyó, que su libertad se tambalea", dijo Zapata a distintos medios de comunicación.

Ahora Cabezut no se quedó callado y respondió a la madre de sus hijas en una entrevista con varios reporteros, como los de Venga la Alegría, negando que se encuentre en riesgo de pisar la cárcel: "En el momento que yo me presenté amparado a la audiencia donde me hicieron saber de qué me acusaba ella, en ese momento se termina, ya. Cuando nosotros conseguimos el amparo, pues tiene una cierta duración”.

Patricio Cabezut y Aurea Zapata tienen años de pleito legal

No obstante, el conductor de televisión aclaró: "¿Qué decidió un juez federal antes de que los federales fueran a paro?, por esa circunstancia nacional que todos debemos estar enterados, días antes decidieron que como ya no era necesario, pues palabras de nosotros, queda inhabilitado". En este sentido, Patricio manifestó que un juez le dictó seguir ciertos lineamientos al pie de la letra para llevar su proceso en libertad.

Me pusieron unas medidas cautelares que hasta el momento sigo cumpliendo a rajatabla. Así que me parece, repito, no sé qué tipo de adjetivos utilizar, una barbaridad, una atrocidad, pero también entiendo esta obsesión, que entiendo que ustedes los alerte y tengan que encontrar la respuesta, así que nada de lo que dijo y nada de lo que ha dicho durante casi dos años y diez meses, ha sido cierto", declaró.

Finalmente, el también actor reaccionó a la posibilidad de que sus hijas se quiten el apellido Cabezut cuando sean mayores de edad, según declaró Aurea a la prensa. "Eso es violencia mediática, violencia hacia dos menores, eso es algo terrible que no debería de ocurrir. Es algo muy lamentable y la tristeza que nos da a todos es que, así como esta persona actúa y que tiene cabida de micrófonos y cámaras, así muchas mamás que están actuando dañando a sus hijos, y esa es la lucha que tenemos nosotros", remató.

Como se recordará, Aurea Zapata denunció a Patricio Cabezut en 2021 por presunta violencia intrafamiliar y tiempo después la también actriz de Televisa lo señaló por el supuesto abuso sexual que él habría cometido contra sus dos hijas menores. Ambos procesos hasta la fecha siguen su curso en el terreno legal.

