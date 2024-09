Galilea Montijo pone en su lugar a Mariana Echeverría y Agustín: "Falta ser responsables"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que quisieran culpar a las ediciones de video en La Casa de los Famosos México por todo el hate que reciben, Galilea Montijo decidió romper el silencio, manteniendo la compostura y siendo muy imparcial al formar parte de la conducción del reality show, para poner en su lugar a dos de sus participantes en específico, como Mariana Echeverría y Agustín Fernández, señalando que les "falta ser responsables" de lo que ellos dijeron e hicieron.

Sin duda el reality de Televisa ha sido fuente de escándalo y mucha polémica, pues los integrantes del 'Team Tierra' han salido recibiendo mucho hate del público por sus terribles actos y comentarios dentro de la casa hacía sus compañeros del 'Team Mar', programas de televisión y demás. Pero ahora, después de todos los comentarios en redes sociales y su gira de medios, Echeverría ha salido a quejarse, declarando que la dejaron mal porque jamás habló mal de nadie y acusó a la productora de Hoy de llamarla "pend..." y de que las presentadoras le hicieron una "santa inquisición" sin merecerla.

Ante este hecho, los medios de comunicación pidieron a Montijo que diera su opinión y si era verdad que Andrea Rodríguez Doria en verdad la insultó de esa manera y que pensaba de Mariana. La presentadora de Netas Divinas señaló que al ser conductora de ambos programas debe de ser imparcial, y así será, pero quiso recalcar que su jefa solo ha ayudado a las personas abriéndole las puertas y dándole oportunidades para crecer: "Andrea lo que ha hecho es abrirle las puertas, darle trabajo a mucha gente, darles la oportunidad y nada, yo como conductora de un programa y de otro, no voy a decir nada".

Ante lo que dijo la conductora de Me Caigo de Risa sobre que ella no hizo nada malo, Montijo expresó que no está en ella decir que hizo o no mal, sino que "cada quien es responsable lo que dicen y lo que hacen", señalando que hay muchos exhabitantes que buscan justificarse, culpar a los demás y no ver lo que realmente hicieron mal: "A muchos y a muchas, porque sí es un juego, pero dentro de ese juego siempre te tienes que mantener con códigos, con educación, y tarde o temprano sale tu verdadero yo".

Finalmente, mencionó que aunque entres con un juego y estrategias, no se puede mantener eso los dos meses y medio, y las cosas no salen como se espera porque hay muchos factores que no se consideran al hacer el plan, mencionando que al final existe un el 24/7 y existen los videos completos, por lo que para todo, ya sea bueno o malo, hay repercusiones de lo que se dice y hace, acotando que por más que Agustín diga que se editan los videos, la realidad es que cuando la gente ve el 24/7 se da cuenta de la realidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui