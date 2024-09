Luto en el cine: Confirman la muerte de la querida actriz de ‘Harry Potter’, Maggie Smith

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- La mañana de este viernes 27 de septiembre, el mundo del cine se vistió de luto por la muerte de una de las actrices más formidables de Londres, Inglaterra, se trata de la querida histrionista Maggie Smith, quien en vida conquistó los corazones de miles por haber protagonizado franquicias como Miss Jean Brodie y Downton Abbey, mientras que muchos treintañeros la pondrán recordar por interpretar a ‘Minerva McGonagall’, en la franquicia de películas de Harry Potter.

De acuerdo con algunos medios tanto europeos, como estadounidenses, los encargados de dar la trágica noticia fueron Toby Stephens y Chris Larkin, ambos hijos de la actriz, quienes brindaron la exclusiva para la BBC. Según reportes, la famosa pereció durante la mañana de este viernes 27 de septiembre, de manera tranquila, en el interior de un hospital. Hasta el momento, no se han brindado informes de la causa de muerte.

Sus hijos informaron: “Con gran tristeza tenemos que anunciar la muerte de Dame Maggie Smith. Falleció pacíficamente en el hospital esta mañana temprano, viernes 27 de septiembre. Una persona intensamente reservada”. Según algunos reportes, a la famosa le sobreviven sus dos hijos y cinco nietos. Cabe señalar que no brindaron demasiados detalles al respecto y se encargaron de pedir privacidad en este momento tan duro.

Es menester indicar que la carrera de Maggie Smith fue más que prolífica y no solo se limitó a Harry Potter, motivo por el que muchas personas de esta generación la conocen, puesto la celebridad saltó a la fama desde la década de los años 70, cuando apareció en diversas cintas como es el caso de California Suite, Travels With My Aunt, Othello, entre otras. Por otro lado, fue dos veces ganadora del Oscar.

A finales de la década de los 80, la reina Isabel II le concedió el título de ‘dama’ por los logros que había tenido en el arte de la actuación; pero éste no sería el único acercamiento que Maggie tuvo a la realeza, puesto en el 2014 (hace 10 años), se convirtió en el miembro número 47 de la Orden de Compañeros de Honor, junto a otras personas de gran renombre como Sir Ian McKellen y Dame Judi Dench.

Fuentes: Tribuna