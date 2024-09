Luto en la TV: Muere querido actor en hospital y lloran su partida; dolorosa enfermedad lo mató

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La televisión y el teatro se visten de luto tras la muerte de un querido actor y comediante a los 75 años de edad. Se trata del histrión Rodolfo Jaime Carrión Velarde, mejor conocido como 'Felpudini', quien perdió la vida en un hospital en Lima, Perú luego de luchar por varios meses contra el cáncer de pulmón. El deceso del cómico ocurrió este jueves 26 de septiembre y fue confirmado por su sobrino, quien anunció a la prensa su dolorosa partida.

"Mi mamá me llamó para comentarme que mi tío (Rodolfo Carrión) había fallecido hace una hora. Justamente, lo está publicando por el Facebook. Hace exactamente una hora, él murió", informó a los medios el sobrino del actor, Giancarlo Llosa. También señaló que pese a que llevó quimioterapia y luchó contra la enfermedad durante mucho tiempo, lamentablemente no pudo vencerla y finalmente murió mientras estaba internado en una clínica. "Él estuvo con quimioterapia. Eso es lo poco que puedo decir porque mi tío era muy reservado", sostuvo.

'Felpudini' (QEPD)

'Felpudini' fue un reconocido actor, comediante y profesor de teatro peruano, recordado por sus amigos, familiares y compañeros como alguien "gracioso, alegre" y que "siempre contaba anécdotas y hacía reír". Carrión incursionó en el ámbito de la comedia en Perú desde los años 80 y participó en programas de televisión como Risas y Salsa, JB Noticias, El Jefecito, Mil oficios, Así es la vida, Nacida para triunfar y en el reality show La Máscara.

Durante su extensa carrera, el comediante hizo populares frases como "No me mientas" y "No te lo puedo creer", las cuales volvió icónicas. Al confirmarse su partida, compañeros lloraron su partida, dedicándole emotivas palabras. "Siempre escucharlo era un deleite. Hoy los cómicos estamos muy tristes y dolidos por esta pérdida irreparable", declaró el también comediante Manolo Rojas. Sobre su último adiós, su sobrino reveló que todavía desconoce detalles del funeral: "Todavía no tenemos el lugar. Su familia más cercana manejará ese tema", concluyó.

Fuente: Tribuna