Luto en TV Azteca: Tras hemorragia, exacadémica muere al dar a luz y lloran su partida en VIDEO

Ciudad de México.- Alumnos de La Academia se visten de luto en el programa de TV Azteca Ventaneando luego de que se recordara a una querida exacadémica que lamentablemente perdió la vida de forma repentina. Y es que este viernes se cumplen 7 años de su dolorosa muerte, misma que cimbró al espectáculo entero por las tristes circunstancias en la que sucedió, además de que la cantante estaba embarazada.

A 22 años de la primera generación del exitoso reality show de canto La Academia, se hará una gira de algunos de los alumnos más destacados de las temporadas llamada Generaciones Tour, la cual arranca este viernes 27 de septiembre en La Arena CDMX. Exacadémicos de 5 temporadas diferentes como Myriam Montemayor, Erasmo Catarino, Nadia, Adrián Varela, Laura Caro, Raúl Sandoval y Érika Alcocer se reunieron para ensayar y se vistieron de luto para recordar a una compañera muy especial: Hiromi.

Hiromi (QEPD)

El concierto con el que arrancan esta gira tendrá una dedicatoria especial a Hiromi Hayakawa, quien formó parte de la tercera generación del reality de TV Azteca. Como se recordará, la cantante murió de forma trágica a sus 34 años el 27 de septiembre del 2017 luego de dar a luz a su primera hija Julieta. Tras complicaciones y una severa hemorragia, las dos lamentablemente murieron durante el trabajo de parto, dejando viudo a su esposo Fernando Santana.

Hiromi y su viudo (QEPD)

Así lo compartió Érika Alcocer, quien reveló que esta primera presentación coincidió con el aniversario luctuoso de su amiga y compañera, por lo que se lo dedicarían a ella: "Muchas de las personas que nos vieron ya no están y este 27 de septiembre es el aniversario luctuoso 7 de Hiromi, ella siempre busca hacerse presente. Nadie buscó la fecha y de repente dijimos '¿ya se dieron cuenta que fecha es?' Así que ella formará parte de todas esas personas en el show", mencionó en entrevista para Ventaneando.

Y agregó que también le dedicarán el show a más personas cercanas a ellos que ya no están: "De todos los que ya no están, que ya se fueron pero están presente con nosotros como el maestro Willy, mucha gente de producción y familiares de mucha gente que nos vio", compartió. Finalmente, Erasmo Catarino reveló que es la primera vez que su familia lo verá en un escenario, lo que lo emocionó bastante: "Hoy yo los traigo de invitados, nunca me han acompañado a un show. Les pedí que fueran, creo que es una oportunidad de demostrar lo que hemos hecho durante estos casi 20 años", finalizó.

