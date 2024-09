Mariana Echeverría: Estos son los mejores memes de ‘Lady Mangos’ de 'La Rosa de Guadalupe'

Ciudad de México. - El popular programa unitario de Televisa, La Rosa de Guadalupe, volvió a encender la conversación en redes sociales con el estreno de su reciente episodio titulado Lady Mangos, inspirado en la controvertida participación de Mariana Echeverría en La Casa de los Famosos México 2. El capítulo, claramente basado en los episodios más criticados de la conductora dentro del reality show, provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde el nombre de Echeverría y el apodo de “Lady Mangos” se convirtieron rápidamente en tendencia en X (antes Twitter).

Hay que decir que el estreno del episodio no solo generó memes y comentarios humorísticos, sino que también encendió un debate sobre el impacto de la televisión en la imagen pública de las celebridades, y es que muchos usuarios coincidieron en que el programa vespertino había exagerado las actitudes de la presentadora, calificándolas de “inhumanas” y “despiadadas”, lo que llevó a que se cuestionara si el programa había cruzado la línea entre la parodia y la humillación.

En el portal Las Estrellas, la sinopsis del capítulo describía a Lady Mangos como un episodio inspirado en el conflicto entre Echeverría y Briggitte Bozzo durante su estancia en el reality show. Los detalles de la trama incluyeron referencias directas a situaciones incómodas y actitudes que la volvieron uno de los personajes más polémicos de la edición, comparándose incluso con otros participantes controvertidos como Adrián Marcelo.

El impacto del episodio fue tal que la propia Echeverría no dudó en compartir en sus redes sociales una historia de Instagram donde se mostró viendo el programa, acompañada de un emoticón de un mango, haciendo alusión al nombre del capítulo y dejando entrever que inicialmente se lo tomó con humor. Sin embargo, esa actitud cambió rápidamente cuando el episodio desató un aluvión de críticas, burlas y comentarios negativos hacia ella, lo que la motivó a alzar la voz y acusar a Televisa de incitar el bullying y la difamación.

Pero eso no fue todo, pues horas después de la transmisión del episodio, Mariana Echeverría realizó un enérgico live en su cuenta de Instagram, donde rompió el silencio sobre lo ocurrido. La presentadora señaló a la televisora de usar sus programas y productores para promover el acoso en su contra, mencionando directamente a Nino Canún Jr., de Cuéntamelo Ya!, y Andrea Rodríguez, productora de Hoy.

Me llevaron al programa de Hoy, donde me pusieron una barrera de cuatro conductoras, que las consideraba no amigas, pero sí conocidas y compañeras de trabajo. Dije un comentario, no ofendí a nadie, no dije ninguna grosería, no me metí con el trabajo de nadie. Cuando llegué me pusieron como Santa Inquisición a juzgarme y a decirme cosas. Salgo del programa y a la productora se le ocurre llamarme ‘pende**’ por todo el foro, estando todas las personas ahí”, declaró Echeverría, dejando claro que no tolerará más humillaciones de ese tipo.