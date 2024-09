Mariana Echeverría revela que ha recibido amenazas de muerte y confirma traición de Televisa

Ciudad de México.- No cabe duda de que esta nueva temporada de La Casa de los Famosos México (LCDLFM) ha sido una de las más controversiales que ha habido a lo largo de la historia del reality show (esto incluye a las ediciones de Telemundo), puesto así como ha servido para reivindicar a algunas estrellas, como ha sido el caso de Mario Bezares, también lo ha hecho para destruir la carrera de varias celebridades, tal y como ocurrió con los integrantes del Team Tierra.

Entre las personalidades más afectadas por el odio masivo, se puede mencionar a Mariana Echeverría, quien ha sido señalada en más de una ocasión por haberle quitado la comida a Gala Montes y a Briggitte Bozzo, así como por la mala actitud que mostró dentro del concurso. Según lo declarado por la exconductora de Me Caigo de la Risa, luego de su participación en el programa de telerrealidad ha sufrido una gran cantidad de acoso en redes sociales.

La amiga de Adrián Marcelo confirmó que, tras su estadía en LCDLFM, ha recibido diversas amenazas de muerte a través de sus redes sociales y aunque confirmó que ha solicitado apoyo a la producción del programa de telerrealidad, lo cierto es que no ha recibido la ayuda esperada, señalando que “a veces los medios no son conscientes del impacto que puede tener un programa como este en la vida personal de quienes” participan.

Mariana Echeverria confirma que ha sufrido amenazas de muerte tras salir de LCDLFM

Créditos: Internet

Por otro lado, habló sobre la forma en la que fue tratada en el programa Hoy, durante la gira de medios que tuvo luego de haber salido del concurso, señalando que, aunque no era amiga de las presentadoras del matutino de Televisa, sí las consideraba “compañeras de trabajo”, las cuales se ofendieron cuando habló de Arath de la Torre e incluso indicó que la productora, Andrea Rodríguez, la insultó; sin embargo, la periodista de Instagram, ‘Chamonic’, discrepa de esto, asegurando que, en primer lugar, el alto mando del show de revista ni siquiera estaba en el lugar cuando ocurrió la entrevista.

“Me pusieron una barrera de cuatro conductoras que las consideraba no amigas, pero conocidas y compañeras de trabajo. Dije un comentario en el que dije ‘Arath quies cosa’ no ofendí a nadie y cuando llego me ponen como Santa Inquisición. Salgo del programa y a la conductora se le ocurre llamarme ‘pen’… por todo el foro, estando todas las personas ahí. Y yo me enteré después, porque ni siquiera la vi (…) me la aguanté.”

Finalmente, Mariana contó cómo fue su experiencia en Cuéntamelo, Ya, programa al que ha asistido por 15 años; sin embargo, en éste último las cosas no fueron distintas, puesto aunque se le había prometido que tendría una experiencia más tranquila que loa visto en Hoy, la realidad resultó ser completamente distinta, al grado en el que sintió que fue “apuñalada por la espalda”, por parte del propio productor.

“Voy a cuéntamelo ya, programa donde llevo 15 años yendo (…) Nino Canún me dice que ahí no me va a pasar lo que me pasó en ‘Hoy’ que me la voy a pasar bien, que voy a contestar las preguntas que quiera, que voy a pasar un momento agradable y paso y me sacan una serie de videos que ya después los analicé y son cortos sacados de contexto de cosas que yo había hecho. Cuando salgo, salgo enojada y voy a hablar con Nino Canún, le dije ‘me acabas de dar una puñalada por la espalda.’”