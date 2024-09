¿Pink, parte del tráfico sexual de Sean Diddy Combs? La cantante lo revela tras acusaciones

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de todo el escándalo que ha surgido por el arresto de Sean Diddy Combs, recientemente han salido acusaciones en contra de Pink, la cantante de rock punk que ha decidido salir a dar la cara mediante sus redes sociales revelando si fue parte del tráfico sexual del polémico rapero. La cantante eliminó una importante red social, que afirman tendría evidencias sobre su culpabilidad en este caso.

La industria del mundo del entretenimiento se encuentras atravesando por sus peores escándalos, pues tras el Movimiento #MeToo, han salido a la luz varios crímenes de índole sexual en contra de jóvenes aspirantes al estrellato por poderosos productores, y también de actrices que lograron consolidarse. En los últimos años los casos más famosos y mediáticos han sido el de Harvey Weinstein, el del Príncipe Andrés, señalado de abusar de una menor en los 2000's, y por supuesto, el de Sean.

En el caso del rapero e intérpretes de temas como I'll Be Missing You, su arresto fue hace un par de semanas en un hotel de Nueva York, bajo los cargos de abuso sexual, lazos con el crimen organizado y tráfico sexual de mujeres y menores de edad. Como era de esperarse, tras su detención han salido a la luz sus presuntas víctimas, como Justin Bieber, y sus aparentes cómplices en estos atroces crímenes, como Jennifer Lopez, quien fue arrestada a su lado en la década de los 90's cuando eran pareja, por verse involucrados en un tiroteó.

De igual forma, Alecia Beth Moore, que es conocida artísticamente como Pink, fue una de las implicadas a través de redes sociales, debido a que un internauta señaló como sospechoso que la cantante eliminara su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, señalando que sería para encubrir cualquier rastro que la involucre con Sean. La cantante decidió romper el silencio y compartió en Instagram que el 6 de febrero de este 2024 fue cuando la cerró y compartió una foto que lo demuestra: "No sé por qué fui noticia esta semana, ¡pero borré mi cuenta de Twitter el 6 de febrero!".

Finalmente, por el hecho de que para presuntamente consolidar las acusaciones, compartieron que ella y Usher, otro involucrado por haber sido el protegido de Sean, fueron amigos, la intérprete de Just Like Fire mencionó que a lo largo de su carrera ha tenido colaboraciones o se ha topado en diferentes eventos a varias celebridades, pero eso no significa que tenga algo que ver con todas ellas: "No hay nada de cierto en los rumores que se difundieron esta semana, y aunque he conocido a gente de pasada, no estoy asociada con ninguna de las personas mencionadas".

