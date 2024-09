¿Romance en Televisa? Erika Buenfil revela todo sobre su relación con Emmanuel Palomares

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, Erika Buenfil acaba de brindarle una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, para terminar de una vez por todas con todos los rumores y especulaciones con respecto a su presunta relación sentimental con el galán de melodramas, Emmanuel Palomares, sincerándose para contar toda la verdad si en verdad nació en Televisa un auténtico romance.

En el año del 2023, Palomares y Buenfil estuvieron juntos en el melodrama de Perdona Nuestros Pecados, donde aprovecharon para grabar juntos una serie de videos para TikTok, en los que bromearon también sobre una relación, bailaron y hasta realizaron una sesión de fotografías bastante sensuales, despertando los rumores de una relación, pese a los 26 años de diferencia. Por su parte, Palomares declaró que es una maravillosa mujer y se llevaron de maravilla, pero dejó en claro que no pasó nada más entre ellos y solo dejó en claro lo mucho que la respeta y admira.

Y ahora, ha sido el momento de que la reconocida 'Reina del TikTok' de revelar que fue lo que realmente sucedió entre ambos, señalando que cuando todo se salió de control ella estaba de viaje y al regresar a la Ciudad de México la bombardearon con estas preguntas y ella no entendía nada: "Yo no estaba en México, y regreso y entonces mi contadora me manda una nota que subieron 'Emmanuel Palomares declara', y aparte que él lo declara, y yo '¿de qué me están hablando?'. Y este que ni lo he visto".

Después de esto señaló que su representante Víctor también se puso en contacto por todo el revuelo de este tema y que quería que diera entrevista para aclarar que a ella le alagaría si él se le declarara, pero que en realidad no pasaría nada, porque no se ve en una relación con un hombre tan joven, ya que considera que a su edad ya es diferente todo: "Y yo '¿que aclare qué?, o sea no andamos, no nos vemos, házmela buena'. Sí y no, un ratito, no creo, o sea, sí, pero como para presumir, por el gusto, estoy muy consciente de mi edad, y competir con una muchacha joven, uno ya tiene defectos, tiene mañas, tiene vicios, tiene otro cuerpo, tiene otros tiempos".

Finalmente, la actriz de Amores Verdaderos declaró que aunque se divierte y la sabe pasar bien, lo hace a la altura de una señora de su edad y ella cree que para ella sería mejor un hombre más maduro, así como ella: "Una chavita joven se pone un short y unos tenis y se sale, y dices tú ‘yo espérame, yo soy de mis tiempos, de mis medicinas, de mis vitaminas, o sea, pues ya señora al fin, entonces necesito una persona que me comprenda, un poquito más mayor".

