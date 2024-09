¿Televisa oculta salida de Paola Rojas de ‘Netas Divinas'? Fans detectan algo extraño

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace varios días te confirmamos en TRIBUNA que Paola Rojas había emitido un video a través de sus redes sociales en el que informaba que ya no aparecería más en Netas Divinas, hecho que dejó a los fans de la periodista (y del propio programa) consternados, puesto la famosa no se despidió a través del propio espectáculo, cosa que sería natural, puesto llevaba bastante tiempo como una de las presentadoras.

Más tarde se supo que, Paola, no solo había salido de Netas Divinas, sino que también había abandonado a Televisa/Unicable. Una de las primeras personas en hablar al respecto fue la periodista de Instagram Jacqueline Martínez, quien también es conocida en el medio como ‘Chamonic’, quien informó que Rojas habría optado por irse de la empresa de los Azcárraga debido a que le habían ofrecido trabajo en Imagen TV.

Días después de que ‘Chamonic’ dio la noticia, Paola Rojas apareció como conductora invitada en Al Rojo Vivo, de Telemundo, lo que abrió la posibilidad de que la presentadora no se hubiese ido a Imagen TV, sino que en realidad se habría unido a las filas de la televisora de Miami; sin embargo, hasta el momento, la periodista no ha hablado al respecto. Quienes tampoco han hecho mención del tema han sido los propios dueños de la empresa de San Ángel.

Y es que, resulta ser que, en la siguiente emisión de Netas Divinas no apareció Paola Rojas; sin embargo, la presentadora de televisión no estaba no porque hubiese salido de la empresa, sino que brilló por su ausencia porque el programa transmitido por San Ángel, en días recientes, era uno repetido en el que precisamente no aparecía la conductora, dicha situación llamó la atención de la audiencia.

Para muestra de que la gente notó este extraño movimiento, es posible dirigirse a las redes sociales de Netas Divinas, donde se pueden leer los comentarios de las personas, quienes se mostraron confundidas con comentarios como: “¿Por qué el programa es repetido?”, “¿Habrá quinta neta? El público debería escoger a la nueva integrante”, “Pero ahí todavía estaba Paola, no se había ido en ese programa. Justo repitieron uno donde ella no estaba”. Cabe señalar que, por el momento, Televisa no ha hecho mención sobre la llegada de una nueva presentadora o si continuarán tal y como están hasta el momento.

Público nota extraña actitud de Televisa con 'Netas Divinas'

