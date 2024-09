Tras veto de TV Azteca por Pati Chapoy y burlas a Debanhi, Platanito toma drástica decisión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su presunto veto de TV Azteca por ordenes de Pati Chapoy ante desacuerdo con el contenido, y su inolvidable funa en redes sociales por el chiste pesado que hizo sobre Debanhi Escobar después de su asesinato, ahora, el polémico comediante, Platanito, acaba de brindar una entrevista a Venga la Alegría, en la que reveló la drástica decisión que tomó para su futuro y de su familia: El retiro.

Platanito tiene una carrera de más de 20 años en televisión, debutando ante las pantallas en el año del 2002 de la mano de la empresa del Ajusco, teniendo su oportunidad en el programa Aquí Está La Papa, que era conducido por Omar Germenos, en donde hizo una broma que no fue del agrado de todos, pues en esta expresa que le cambien de canal, y según él, esto enfureció a Pati y pidió su salida: "Un día salgo marchando en mi propio programa con un letrerito que decía 'cámbiale de canal', la señora Pati Chapoy me deshizo. No entendió la broma, creo que influyó mucho para que me sacara del programa".

Pero este presunto veto por la presentadora de Ventaneando, no ha sido su único escándalo, dado a que también fue sumamente criticado por su chiste de pésimo gusto sobre el incendio de la Guardería ABC en la que se murieron varios niños, y sin aprender de sus errores, en el 2022, volvió a ser funados por burlarse de la desaparición y feminicidio de Debanhi, una joven que fue encontrada en una cisterna de agua.

Ante ya todo lo vivido en esos últimos 22 años, ahora Sergio Verduzco, nombre real de Platanito, declaró que ya estaba listo para retirarse, por lo que ya ha comenzado a invertir en otros negocios y así tener como sustentar a su familia y a él mismo ya que no pueda trabajar: "Estoy pensando en ver qué voy a hacer cuando ya no trabaje. Tú sabes la situación de muchos actores que termina su carrera y se queda sin nada, yo no quiero eso y estoy empezando a invertir en restaurantes, en mi centro de espectáculos, y ahora en este bar".

Finalmente, Verduzco mencionó que no quiere llegar a ser esos comediantes viejos que se les olvida todo y en pleno escenario sufrir ese tipo de situaciones, que lo vean sin poder caminar ni nada de esas cosas. Pero, aunque podría pensarse que sería pronto, Platanito declaró que aun falta una temporada: "Yo digo unos 15 años, la gente piensa que es mucho tiempo, pero no, ya es bien poquito, 15 años se pasan de volada. Creo que es momento de retirarme totalmente de la comedia y empezar a poder viajar. En el trabajo de comediante aunque viajamos mucho, no conocemos nada, siempre estamos atorados en el trabajo, es demandante la chamba".

Fuente: Tribuna del Yaqui