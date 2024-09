Wendy Guevara va a filtrar varios videos íntimos; dice en 'Hoy' que no teme que los vean

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Muy fiel a su sentido del humor y a su tan aplaudida sinceridad, Wendy Guevara acaba de dejar completamente en shock a los espectadores de Televisa, debido a que recientemente en el programa Hoy lanzaron una entrevista con la influencer, en la que dijo que va a filtrar sus videos íntimos con sus parejas sexuales, siendo muy clara al asegurar que no teme que los vean sus fans o demás gente.

Debido a que en los últimos años se ha hecho muy común que se filtren fotos y videos íntimos de celebridades, e incluso que son realizados con inteligencia artificial, como le paso a Ángela Aguilar o a Taylor Swift, en el matutino de la empresa San Ángel, le cuestionaron a la influencer si es verdad que hay videos de ella en situaciones comprometedores, a lo que ella muy sincera dijo que sí hay varios por ahí con algunas parejas.

Incluso, la ganadora de la primera de la temporada de La Casa de los Famosos México señaló que incluso ella tiene en su celular y a modo de broma declaró que cuando ya se quede sin trabajo, para generar dinero va a compartirlos en las redes sociales, asegurando que tiene muchas cosas: "Hay varios pero no han salido, ya eso cuando ya me quede sin trabajo voy a lanzar varios videos. Tengo mi celular con muchas cosas".

Wendy Guevara. Instagram @soywendyguevaraoficial

Cuando le cuestionaron que tipo de intimidad ha tenido, señaló que ha hecho muchas cosas, diferentes posiciones y jueguitos, señalando que con las personas que tiene confianza ha pedido hacer ciertas cosas en específico, y por eso es que sí tiene buen material: "Hay de todo bebé, tu sabes que cuando tienes pareja o un amiguito de cabecera, obviamente sí dices, pues vamos a grabarnos poquito, vamos a jugar el tal y tal".

Finalmente, para cerrar el tema, la actriz de Amor Viejo En París, declaró que no le da miedo que se lleguen a difundir, señalando que en caso que pase y ella no esté de acuerdo puede demandar porque hay leyes: "No me da temor porque es algo que todo el mundo hacemos, y acuérdate que ya existen muchas leyes en las redes sociales, que si suben videos tuyos y algo, donde tu no estás de acuerdo son unas grandes multas, y yo digo 'ay ojalá suban algo', porque a veces una ocupa mucho dinero".

Fuente: Tribuna del Yaqui