Actor de Televisa estalla contra Mariana Echeverría por victimizarse y no aceptar errores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y presentador, Raúl Magaña, recientemente decidió romper el silencio a todo el escándalo que creó Mariana Echeverría al salir nuevamente a quejarse de todo el hate que recibió y acusar a la empresa San Ángel y a Andrea Rodríguez Doria, productora de Hoy, de traicionarla, mostrándose molesto al estallar en su contra, afirmando que no acepta sus errores, y que debe dejar de victimizarse.

Después de que en La Casa de los Famosos México comenzaron a crecer las polémicas y exhibirse videos de Echeverría hablando pestes de varios compañeros, incluso del programa Hoy, como era de esperarse, todos salieron a hablar al respecto, y en Viva Lavi, Magaña fue cuestionado sobre sui experiencia, a lo que declaró que él no tenía cosas positivas que decir: "En ese entonces andaba muy desordenada, muy desmadrosa. Llegaba tarde. Ese era mi conflicto porque yo nunca me peleé. Todo era profesional. De repente trataba muy mal a las bailarinas, las mangoneaba, las peluseaba y éramos un gran equipo".

Y hace un par de días, la expresentadora de Me Caigo de Risa a través de su cuenta de Instagram se quejó del hate que lanzaron en su contra, afirmando que solamente la difamaron, refiriéndose a Raúl y otras celebridades, como la Wander Lovers, que declaró que la trató de lo peor: "Me están sacando videos de personas que hace 20 años no veo y que tuvieron 20 años para decirme las cosas o 'sacarlo a la luz', porque ni siquiera hay pruebas, ni siquiera hay nada, inventarme cosas".

A modo de respuesta, el también exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, respondió que no entiende como es que pide respeto cuando ella y sus compañeros se pusieron en una situación en el que el público los ve 24/7, y por supuesto se vulneran a estar bajo sus comentarios por sus actitudes y confesiones, declarando que lo que están recibiendo es por eso, por lo que mostró en el reality producido por Rosa María Noguerón: "Además, lo que la gente dice es la consecuencia de tus actos. Entonces tienes que asumir tu responsabilidad, pero la mayoría de los que no les está gustando el resultado, se justifican".

Finalmente, declaró que el hecho de que todo se hiciera tan grande, es porque ella fue la que comenzó a hablar y hacer comentarios que no eran así, hablando de más y con mentiras, por lo que declaró que era momento de dejar de culpar y que sea responsable lo que dice y hace: "Si este suceso se ha hecho de dominio público es porque ella lo propició. Conmigo, con Faisy, con otros, ella lo propició y nos ha obligado a hablar a los demás. Entonces, no te haces responsable de tus actos, otra vez".

Fuente: Tribuna del Yaqui