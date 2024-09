Galilea Montijo, derrocha elegancia: Conoce sus mejores looks en 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No hay mexicano que no haya babeado o halagado a Galilea Montijo por su increíble cuerpo a sus más de 50 años y su belleza, mientras que derrochaba elegancia y también sensualidad durante las galas de La Casa de los Famosos México en esta segunda temporada, por lo que aquí te presentamos cinco de los mejores 'looks' que lució a lo largo de 10 semanas de la emisión de dicho reality show de Televisa.

Montijo, al igual que en la primera temporada, fue la encargada de conducir las galas más importantes y decisivas para los participantes y el público, con los miércoles de nominación y los domingos de eliminación, en la que revelaba quienes corrían riesgos, y al final, quién de los cuatro en la placa fue eliminado por decisión del público. En cada una de estas casi 20 galas, se le ha podido ver luciendo 19 'outfits' diferentes, que por supuesto el público se encargó de criticar, mayormente de forma positiva y elegir sus favoritos, dejando altas expectativas para lo que usará en la gran final el próximo domingo 29 de septiembre.

Comenzando por el primer día del gran estreno, la presentadora del programa Hoy se lució maravillosa con un diseño de Dimitri Petsa, una experta en moda griega que precisamente había llevado el vestido a la semana de la moda en Londres este 2024. El precioso vestido fue confeccionado en un tipo de tela metálica en color dorado y un profundo escote, por debajo de los pechos, muy al estilo de una Diosa Griega.

Galilea en el estreno de La Casa de los Famosos. Instagram @galileamontijo

Otro de los atuendos favoritos del público fue durante la primera eliminación, en la que Paola Durante fue la que salió de la casa, pues fue un cambio radical en el estilo, ya que este contó con un top con transparencias e incrustaciones de pedrería fina, cubriendo sus pechos y creando un collar al mismo tiempo, y complementándolo con una falda negra en corte de sirena, que es ajustada al cuerpo, con una abertura del lado derecho. La diseñadora de este 'outfit' tan moderno fue la española Odette Álvarez Garzón.

Galilea en primer gala de eliminación. Instagram @galileamontijo

En tercer lugar de esta lista, el 'look' seleccionado es el que utilizó precisamente en la tercera gala de eliminación, que fue el inicio del fin para el 'Team Tierra' con la salida de Luis 'El Potro' Caballero. El elegante vestido para la ocasión pertenece a una de las marcas de moda de alta costura, Versace, y en su diseño se puede ver una semejanza al tablero del ajedrez con cuadros en tonos rosados y pequeñas piezas metálicas.

Galilea en vestido Versace. Instagram @galileamontijo

Uno de los que definitivamente fue el favorito del público, dada a la inmensa cantidad de halagos que recibió en su cuenta de Instagram, fue el precioso vestido de color verde aqua, que era corto y se ajustaba perfectamente a su figura, exhibiendo la perfecta figura con la que cuenta, agregando el toque elegante con un botón metálico a la altura del hombre y en la cintura. Este diseño, sencillo pero sumamente elegante es del diseñador inglés David Koma.

Galilea en vestido de David Koma. Instagram @galileamontijo

Por último, pero no menos amado, la presentadora de Netas Divinas se robó los suspiros y las tendencias en X, antes conocido como Twitter, con el 'outfit' que usó en la gala de eliminación en la que Sian Chiong finalmente dejó la casa. Dicha 'look' fue en color negro de dos piezas con un top con un escote pronunciado, por lo que exhibió su vientre plano, y una falda larga con aberturas en un costado de la cadera, unidos solo con botones plateados con pedrería roja.

Galilea en penúltima gala de eliminación. Instagram @galileamontijo

Fuente: Tribuna del Yaqui