Hay boda en 'Hoy': Galilea Montijo confirma que se casaría con su joven novio, Isaac Moreno

Ciudad de México.- Después de un inesperado divorcio del padre de su hijo, el político Fernando Reina, la reconocida actriz y presentadora, Galilea Montijo, una vez más se encuentra dando de que hablar, debido a que no tuvo reparos en confesarse nuevamente enamorada y hasta reveló que podría haber boda en el programa Hoy, tras la de Paul Stanley, ya que confirma que sí se casará con su joven novio, Isaac Moreno.

En el mes de marzo del 2023, todo parece marchar normal y Tania Rincón, junto a Andrea Legarreta, seguían dando de que hablar por anunciar con una semana de diferencia que se estaban separando de sus respectivas parejas, cuando mediante su cuenta de Instagram, simultáneamente con la transmisión en vivo del programa Hoy, reveló que ya era una mujer divorciada tras 12 años de matrimonio y un hijo en común.

Al igual que sus colegas del matutino producido por Andrea Rodríguez Doria, Galilea no brindó detalles de los motivos de su separación, declarando que simplemente el amor ya no era el mismo y decidieron separarse desde el amor y por el bien de su único hijo en común, Mateo Reina Montijo. Pocos meses después, Montijo apareció en una revista siendo víctima de paparazzis que la captaron de lo más feliz y enamorada disfrutando del mar con un guapo hombre, que más tarde fue identificado como el modelo y fotógrafo Isaac Moreno.

Galilea con Isaac. Internet

Y ahora, a casi un año de haber confirmado su relación sentimental, la presentadora de La Casa de los Famosos México dejó en shock, al responder en una entrevista que ella estaba segura de que si se presenta la oportunidad y está enamorada de esa persona, por supuesto que se casaría una segunda vez. Por otro lado, emocionó a su pareja al señalar que más que físicamente, lo que más le gusta de su pareja es lo gran persona que es: "Físicamente está dicho, pero la verdad es que su alma, su corazón es más bonito por dentro que por fuera... Y la queso".

Finalmente, la presentadora de Netas Divinas mencionó que está sumamente feliz de poder estar viviendo nuevamente un amor, y ella no quiere ni puede ocultar ese sentimiento, destacando que cuando uno encuentra a la persona indicada no es difícil el amor: "Estoy muy contenta, el amor no se puede ocultar. Segunda, tercera o cuarta vez, nunca es difícil cuando te encuentras a la persona que te haga feliz. No tiene por qué ser difícil".

Fuente: Tribuna del Yaqui