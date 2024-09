Hijo de Mario Bezares le manda un recadito a Paul Stanley tras afirmar que no lo perdonó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El joven DJ, Alejandro Bezares, quien es el hijo menor de Mario Bezares, recientemente dio una entrevista en la que aprovechó para mandarle un contundente recadito al famoso presentador de TV, Paul Stanley, después de que afirmara que no lo perdonó tras sus palabras en La Casa de los Famosos México. Por 25 años, el también actor ha vivido con coraje hacía el conductor por la sospecha de que él le arrebataría la oportunidad de crecer junto a su padre, Paco Stanley.

El 7 de junio de 1999, sujetos armados asesinaron a balazos a Paco, arrebatándole al mundo del espectáculo a uno de sus mejores celebridades y a Paul a su padre, siendo Bezares señalado de propiciar este atroz crimen. Como era de esperarse, el presentador de Hoy no podía ni ver a Mario, sin embargo, en el reality show de Televisa se volvieron a encontrar, ya que la producción logró que el hijo del conductor asesinado entrara a dedicarle unas palabras, que fueron tomadas como que perdonaba al que fuera amigo de su progenitor.

Pero, a días de que se realizara este emotivo encuentro, el presentador de Miembros Al Aire en una entrevista aseguró que no le ha dado el perdón el conductor de Multimedios, aclarando que es porque no había nada que perdonar, sino más bien firmar las paces y dejar atrás el rencor que sintió, porque Mario no es culpable de nada: "Que quede claro, no es un perdón lo que hice porque no tengo que perdonar a Mario Bezares ni a su familia. Yo lo único que hice fue decirle: 'Yo estoy en paz contigo y no tengo ningún problema yo ya solté' como le dije 'y tú también ya suéltalo y bendiciones para los tuyos'".

Ante este hecho, Alejandro, que fue el que ingresó a la casa al lado de Beba Montes, hermana de Gala Montes, y el resto de los familiares, al toparse con la prensa, y obviamente ser cuestionado por este reencuentro, solo pudo mandar a decirle a Stanley que le agradecía sus palabras y lo que hizo por toda su familia: "Mi niño interior sanó. Muchas gracias Paul, muchas gracias a la familia Stanley, siento que se rompió una maldición, siento que empieza un nuevo capítulo para los Bezares".

Con respecto a como reaccionó, el menor de los Bezares declaró que familiares de Briggitte Bozzo, de Arath de la Torre y Gala, que estaban presentes en ese momento, se acercaron y lo abrazaron como los integrantes del 'Mar' abrazaron a su padre, y que aún sigue en shock: "Como niño chiquito, estaba en el camerino con Beba Montes, la mamá de Briggitte, David el hermano, y estábamos todos así, estaba la hermana de Arath, me abrazaron así como el 'Team Mar' abrazó a mi papá, la familia Mar me abrazó así en el camerino".

Finalmente, para cerrar con el tema, mencionó que por más de 20 décadas han sufrido por las acusaciones en contra de su padre, por lo que ahora que Paul le dio ese mensaje de paz, ya siente que pueden avanzar a cosas mejores y vivir en el amor: "Fueron 25 años de rechazo, de vivir en estigmas, de rechazos, burlas y luego llega alguien y habla de amor, de comprensión, híjole, sigo en shock por haber vivido todo esto, pero le agradezco a Paul Stanley por romper esta maldición".

Fuente: Tribuna del Yaqui