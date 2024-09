LCDLF México: Mamá de Karime defiende a su hija de fuertes críticas de la madre de Gala Montes

Comparta este artículo

Ciudad de México - A tan solo un día de la gran final de La Casa de los Famosos México, las emociones continúan a flor de piel tanto dentro como fuera de la casa. La última controversia se desató luego de que Crista Montes, madre de la actriz Gala Montes, lanzara un comentario en contra de Karime Pindter, una de las finalistas más fuertes de esta temporada. El mensaje, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, encendió de inmediato el debate sobre quién merece llevarse el premio de 4 millones de pesos.

A lo largo de esta temporada, Crista Montes ha sido una férrea defensora de su hija, Gala, a pesar de que ambas protagonizaron una pelea antes del ingreso de la actriz al reality. Sin embargo, la madre de la participante sorprendió a todos cuando publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que criticó la campaña que Karime Pindter y su equipo han estado haciendo para impulsarla hacia el triunfo en la gran final.

Fuertes críticas de la madre de Gala a Karime. Foto: Redes

Aunque Crista Montes eliminó la publicación poco después, la reacción no tardó en llegar y generó un revuelo entre los seguidores de ambas participantes, y es que los fans de Karime, conocida como ‘La Matrioshka’, respondieron al comentario de Crista destacando todas las aportaciones de la influencer dentro del reality, defendiendo su derecho a pelear por el premio y subrayando su buena relación con Gala Montes.

Ante la polémica, Doña Isabel, madre de Karime, fue entrevistada por el periodista Gerardo Escareño para el canal Vaya Vaya TV. Al ser cuestionada sobre la publicación de Crista, Isabel se mostró tranquila y prefirió no entrar en confrontaciones.

Pues yo no me voy a pelear con ella, mi hija y yo no somos de pleito. Preferimos llevar la fiesta en paz, es mejor actuar así", comentó la madre de la influencer, quien ha ganado gran popularidad a lo largo de la competencia.

Pero eso no fue todo, pues Isabel también resaltó la relación amistosa que existe entre Gala y Karime dentro de la casa, afirmando que no desea que el comentario de Crista Montes afecte el lazo que ambas han formado en el reality. “Yo mejor apoyo a mi hija. Gala me cae muy bien, han hecho una muy bonita amistad, es una hermosura de niña, yo la conocí. Y pues ellas se están llevando bien, han hecho las chicas súper ponedoras y lo han hecho increíble. Han llevado una amistad muy bonita y prefiero yo no contestarle a la señora”, subrayó.

Las declaraciones de la mamá de Karime no pasaron desapercibidas y recibieron una oleada de comentarios positivos en redes sociales. Los seguidores del programa y de la influencer elogiaron a Doña Isabel por su educación y su forma pacífica de responder a la situación.

Así se contesta Doña Isabel, con educación, prudencia y mucha elegancia”, “Karime tiene una madre hermosa, educada y prudente”, y “Que chulada de señora es Doña Isabel, educada, respetuosa y sin darle atención a lo negativo” fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer tras la viralización de la entrevista.

Con la gran final a la vuelta de la esquina, la tensión entre los seguidores de cada participante sigue en aumento. Doña Isabel aprovechó la oportunidad para invitar a los fanáticos de su hija a no bajar la guardia y seguir apoyándola con sus votos.

Estamos en la recta final y hay que seguir votando por Kari porque esa corona la merece. 'Queen Karime'”, concluyó la madre de la influencer.

