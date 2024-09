Llanto en Televisa: Muere famosa actriz de telenovelas y su hija llora su partida; sufrió un infarto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La hija de la fallecida actriz de Televisa Mariana Levy, recuerda a su madre en entrevista y la honra de la manera más emotiva e inesperada. Se trata de Paula Levy, quien a sus 22 años decidió incursionar en la televisión justo como lo hizo su madre, pues al ser vista por la prensa en Televisa, contó que busca seguirle los pasos a su mamá, quien falleció a causa de un infarto en el 2005 luego de pensarse víctima de un asalto.

Como se recordará, Paula Levy es hija de la fallecida actriz mexicana y de su último esposo, José María Fernández 'El Pirru', quien también estuvo casado con la cantante Ana Bárbara. Luego de algunos años de protagonizar polémicas, sobre todo por su distanciamiento en su momento con su abuela Talina Fernández, fallecida el año pasado, Paula está lista para una nueva etapa en su vida. En entrevista con reporteros a las afueras de la televisora de San Ángel, contó que quiere debutar en la pantalla chica.

Mariana Levy (QEPD) y su hija Paula

"Vine a hacer un casting y es lo único que puedo decir. Ojalá me quede, siento que lo hice muy bien así que estoy contenta", sostuvo, además de revelar que está muy emocionada por incursionar en la serie, de la cual no reveló su nombre. "Me sentí muy segura, fluyó padre", mencionó. Por otro lado, al ser cuestionada sobre si creía que podría influir su apellido para estar en Televisa, dijo: "Al final yo soy la que tiene que estar aquí, hacer el casting y presentarme. Un nombre te lleva hasta cierto punto y te puede ayudar en algunas cosas pero no te va a dar todo".

La joven de 22 años fue cuestionada por la prensa acerca de la reciente muerte del padre de Susana Zabaleta, ya que ella solo era una niña cuando se enfrentó a la partida de su mamá. "No hay palabras para un momento así, nada más mucha fuerza y un abrazo muy grande, poco a poco (...) con terapia porque a veces si no te quieres ayudar ni la terapia te ayuda entonces es poco a poco ir aceptando las cosas como son y perdonando ciertas cosas", dijo.

Talina Fernández y Paula Levy

Sobre si pensó en quitarse la vida por el duelo que atravesaba, la joven fue clara: "Sí, de hecho lo compartí en un momento que tuve un intento de suicidio, que bueno que no, por algo pasan las cosas y no puedo estar más feliz de estar aquí", reveló. Por otro lado, reporteros también le preguntaron cómo la herencia de su fallecida abuela, pues 'La Dama del Buen Decir' falleció en junio del 2023 luego de una leucemia: "Ahí va. Tenemos de repente algunas ofertas para comprar el terreno pero es algo que es tedioso, complicado", mencionó.

Finalmente, sobre si se animaría a hacer un remake de la famosa telenovela que protagonizó en 1991 su fallecida madre, La Pícara Soñadora, dijo: "Me encantaría. eso estuve platicando hoy con unas maquillistas, estaría padrísimo", contó, asegurando que aunque en el pasado no quería ver el melodrama porque no se sentía lista, en la actualidad siente que ya está "más sanada" y logró verlo con mucho cariño y amor: "Me veo mucho en ella, estuvo muy lindo la verdad", concluyó.

