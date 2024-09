Luto en Televisa: Muere famosa integrante de los Derbez y Eugenio filtra su inesperada herencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El querido actor y comediante Eugenio Derbez reveló un importante dato acerca de la herencia de su fallecida madre, la actriz Silvia Derbez. Como se recordará, la matriarca de los Derbez perdió la vida a los 70 años en el 2002 luego de padecer cáncer de pulmón. La actriz mexicana participó en decenas de películas del Cine de Oro, programas de televisión y telenovelas de Televisa como Senda prohibida, Cruz de amor y Mamá Campanita, ganando gan reconocimiento en el espectáculo.

Hoy, a más de 20 años de su partida, su hijo Eugenio Derbez se viste de luto y revela un inesperado consejo que la querida primera actriz le dejó como herencia. En entrevista con el conductor Gustavo Adolfo Infante para el programa de Imagen TV El Minuto Que Cambió Mi Destino Sin Censura, el actor de XHDRBZ y La Familia P. Luche, reveló lo que su madre le recomendó para quitarse los nervios antes de una situación de trabajo complicada.

Eugenio Derbez y su madre Silvia Derbez (QEPD)

"Una vez mi mamá me dice: 'Hijo, si algún día estás nervioso, en la mañana báñate con agua fría. Échate agua fría y con eso se te quitan los nervios'", reveló, asegurando que las palabras de su madre las aplicó en su vida real hasta poco antes de que ella muriera. "Yo hasta los 30, 32 años cada vez que tenía un estreno de teatro, una junta importante, un llamado importante en Televisa, esa mañana me bañaba con agua fría y me decía 'sobre todo que te caiga el agua ahí (en los genitales)'", declaró.

Tras dejar a Infante sorprendido, este le preguntó si esta práctica no le provocaba un resfriado por el agua fría, por lo que el actor y comediante fue claro y aseguró entre risas: "Pues me daba mucho frío, eso sí", y agregó: "Pero ahí me tienes con el agua fría cada vez que tenía una junta importante echándome agua". Cabe mencionar que Derbez y su madre siempre llevaron una relación muy cercana e incluso, en una entrevista con Yordi Rosado hace unos años, reveló que ella lo esperó para morir.

"Mi mamá y yo éramos uña y mugre, muy cercanos... siempre estaba con mi mamá. Cuando muere mi mamá, me acuerdo que me esperó para morir y es algo que nunca voy a olvidar", sostuvo entonces, relatando que sus últimos momentos fueron a su lado, pues en cuanto le tomó la mano en el hospital, ella perdió la vida. "Cuando llegué con mi mamá, subí corriendo las escaleras, llegó y le agarró la mano y le digo: 'mamá, aquí estoy', en ese momento se muere", contó entonces.

Fuente: Tribuna