Marie Claire Harp confirmaría infidelidad de Piqué a Clara Chía; habló sobre su 'amorío'

Ciudad de México.- Después de tantos meses siendo señalada como la 'manzana de la discordia', Marie Claire Harp ha decidido romper el silencio y hablar sobre su presunto amorío, que se hizo tan polémico y criticado, con el exfutbolista español, Gerard Piqué, revelando qué fue lo que pasó en el encuentro que tuvieron en la Ciudad de México, ¿acaso confirmó la infidelidad de él a su actual pareja, Clara Chía?

Hace unos meses se comenzó a afirmar que el exjugador de el Barcelona le habría aplicado a Clara Chía lo mismo que a la cantante originaria de Colombia, Shakira, y le habría puesto los cuernos. En De Primera Mano, un periodista declaró que esta persona habría sido Marie Claire, quién inmediatamente negó esto: "Me enteré por algunas amistades, pero cero qué ver, jamás lo he visto en persona, bueno sí, en un evento deportivo hace tiempo, pero nunca nos hemos ni siquiera estrechado la mano, no sé de dónde salió ese comentario, pero nada que ver".

Ante este hecho, la presentadora de Bandamax mencionó que ella es fan de la intérprete de Las de la Intuición y por eso es que nunca pensaría en tener algo que ver con el jugador de futbol, además de que ella no es una mujer que se metería en una relación sentimental de cualquier persona: "Él está con Clara Chía muy feliz, yo soy team Shakira cien por ciento. Yo creo que si se llegase a dar, no quiero que me salpique. Yo como fanática de Shakira no le haría eso, pero por ahí no van mis tiros".

Ahora, durante su participación en Pinky Promise, se le cuestionó de esta situación en específico, a lo que sincera, señaló que sí hubo un interés por parte del ex de la creadora de temas como TQG, afirmando que recibió un comentario de amigo cercano de Piqué para que hubiera un contacto entre ambos, como haciendo traingulación para que le pasara sus datos, tras lo que sí lo vio en un evento en la Ciudad de México, pero nada más, que no pasó nada.

De la misma manera, señaló que aunque sí se le hubiera declarado abiertamente a ella no le gusta el deportista, pues no es su tipo como tal, así que no habría manera de que en realidad pudiera llegar a tener algo más que una amistad o una relación laboral en estos momentos o en el futuro, sin embargo, ante la insistencia de Wendy Guevara y Karla Díaz de si no se quiere quitar la duda de porque las deja tan enamoradas, ella señaló: "La que come callada, come dos veces".

Fuente: Tribuna del Yaqui