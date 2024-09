¿Murió Rafael Amaya? Filtran devastadora noticia de 'El Señor de los Cielos' y Telemundo lo despide

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que se anunciara que la novena temporada de El Señor de Los Cielos sería la última de esta famosa saga transmitida por Telemundo (y retransmitida por Televisa), dan una triste noticia acerca de Rafael Amaya. Tras difundirse hace un tiempo rumores acerca de la supuesta muerte del actor luego de que se desapareciera por varios años y cayera en adicciones (mismas de las que logró rehabilitarse y regresó a la televisión), afortunadamente ahora la noticia no tiene nada que ver con su salud, pero sí con su aparición a cuadro.

Fue el periodista y conductor de espectáculos Alejandro Zúñiga quien a través de su canal de YouTube reveló que Telemundo planea un Spin-Off de la narcoserie El Señor de los Cielos, donde Amaya dio vida al personaje protagónico 'Aurelio Casillas'. "Se traen el chisme que habrá un spin-off de 'El Señor de los Cielos'. Otro porque ya hubo uno, 'El Chema'. El personaje de Mauricio Ochmann salía en 'El Señor de los Cielos' y le hicieron su propia serie", recordó.

Rafael Amaya en 'El Señor de los Cielos'

Sin embargo, Zúñiga mencionó que el público no ha reaccionado bien a esta noticia por un importante motivo: Amaya no regresaría al nuevo proyecto. "La gente no quiere un spin-off de 'El Señor de los Cielos' sobre todo porque Rafael Amaya no estaría (...) Maricela González, 'La Felina' tampoco estaría y la gente anda ahí reclamando que no quiere el spin-off", reveló, además de mencionar que la audiencia pide nuevos personajes e historias y no spin-offs de lo mismo: "Denle la vuelta a la página", dijo Zúñiga.

Como se recordará, el actor sonorense de 47 años encarnó a 'Aurelio Casillas' por más de 10 años en las pantallas de Telemundo. El actor, quien también participó en los 2000 en telenovelas de Televisa como La casa en la playa, Sin pecado concebido, Salomé, Las vías del amor y Las dos caras de Ana, se ausentó unos años de los reflectores luego de luchar contra adicciones. Tras rehabilitarse y volver a la televisora hispana, ahora buscaría retomar su carrera musical y dejar de lado la actuación.

Y es que Telemundo también confirmó hace unos meses que el Spin-Off se llamará La Dinastía Casillas y tendrá la participación de actores que ya estaban en la saga como Carmen Aub e Iván Arana, sin embargo, lanzaron un mensaje de despedida y agradecimiento a Amaya por su trabajo de tantos años en la empresa: "Rafael Amaya ha sido una parte integral de la familia Telemundo y del éxito de la franquicia de El Señor... por más de una década".

Y agregaron: "Su continua dedicación y profesionalismo, combinados con su gran talento, dieron vida a uno de los personajes más queridos y legendarios de estos tiempos. Juntos, le brindamos a nuestra audiencia la serie de ficción más exitosa y de mayor duración de la televisión hispana. Le deseamos a Rafael lo mejor en sus proyectos futuros y esperamos tener oportunidades para colaborar con él nuevamente", publicó entonces Telemundo.

Fuente: Tribuna