Tras quedar al borde de morir, filtran inesperada noticia de Daniel Bisogno y estremece a TV Azteca

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de Daniel Bisogno ha acaparado los titulares de todo el medio artístico debido a que se filtró una fuerte noticia sobre su salud, pues reportes de la prensa apuntan a que nuevamente está delicado de salud y luchando por su vida. Aunado a esta situación, ahora familiares del conductor compartieron nueva información del presentador y estremecieron a todo TV Azteca.

Como TRIBUNA informó desde ayer viernes, el portal de YouTube Kadri Paparazzi compartió un supuesto reporte que obtuvieron del hospital donde se encuentra internado Bisogno, en el cual se asegura que el también actor y empresario se encuentra grave. La información que dieron 'Chacal' y 'Lobo' asegura que Daniel sufrió una trombosis, luego un choque séptico y finalmente esto derivó en que la mitad del órgano que le trasplantaron muriera.

Mientras la familia de Bisogno y hasta el propio equipo de Ventaneando guarda silencio ante estas fuertes declaraciones, quienes recientemente hablaron del conductor fueron su prima Angélica Vale y su tía Angélica Vale. Ambas artistas dieron una entrevista exclusiva a este programa para hablar de una controversia que las ha perseguido en los últimos días, pero también aprovecharon para compartir información de Dani.

Angélica Vale confesó que recientemente habían visto a Daniel en el último show de 'Las Angélicas' que se realizó en México y esto contaron: "Mi primo hermoso, mi primo estuvo ahí, en el último show nos fue a ver, mi querido Dani". La actriz señaló que le dio mucho gusto ver a Daniel porque este era un indicativo de que se encontraba mejor de salud: "Me dio un gusto verlo, se me fue hasta la canción, hasta se me fue la letra de la canción que lo vi ahí sentado, me dio tanto gusto".

Asimismo, 'La Vale' envió un mensaje de cariño y solidaridad hacia su primo: "Todo nuestro amor mi Dani, te queremos mucho y lo sabes, tenía muchos años sin verlo entonces me dio mucho gusto, te queremos, recupérate". Por su parte, doña Angélica contó: "No sabemos nada de él, entonces verlo ahí fue uy (qué emoción)". Cabe resaltar que este concierto fue de las últimas actividades que hizo Bisogno antes de volver al hospital, primero para el trasplante de hígado y luego por complicaciones posteriores a la cirugía.

