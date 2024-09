Acusan a 'LCDLFM' de fraude; aseguran que la producción apoyaría a este participante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda de que esta nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2 (LCDLFM) ha estado plagada de cientos de polémicas que no se han limitado a quedarse solamente dentro de la mansión, puesto incluso se informó sobre la fuga de diversos patrocinadores debido al comportamiento de algunos participantes dentro del concurso, los cuales no reflejaban los valores de dichas empresas.

Por otro lado, en diversas ocasiones, los internautas llegaron a pedir que se cancelara el programa de telerrealidad debido al comportamiento violento de personajes como Adrián Marcelo, Ricardo Peralta, Sian Chiong, Mariana Echeverría y hasta Agustín Fernández llegaron a demostrar en contra de los integrantes del Team Mar. Entre las polémicas se pueden mencionar las burlas a la condición emocional de Gala Montes o la vez que le ocultaban y hasta escupían a la comida de sus rivales.

Acusan a 'LCDLFM' de cometer fraude; querrían que Mario Bezares gane esta noche

Créditos: Internet

Si bien, cualquiera pensaría que las cosas se calmarían ahora que el programa está a punto de concluir, la realidad es que esto no es así, los internautas descubrieron una posible nueva polémica desatada por parte de la producción dirigida por Rosa María Noguerón y es que, se dice que la propia Casa estaría manipulando los hechos que se transmiten para que cierto participante se lleve el triunfo en el concurso.

Según dice la gente de Internet, LCDLFM estaría realizando un complot para que Mario Bezares se lleve el premio y es que, según han notado, la producción ha hecho todo lo posible para que el expatiño de Paco Stanley resalte en los últimos días, tal y como ocurrió con la reunión que el conductor tuvo con Paul Stanley durante los últimos días, momento que fue considerado como histórico, puesto ambas celebridades habían vivido distanciadas desde la muerte del presentador de ¡Pacátelas!.

Los fans han comenzado a viralizar el hashtag: “No al Fraude”, a través de redes sociales como X (antes conocida como Twitter) donde han exteriorizado que Karime Pindter es quien debería llevarse el primer lugar porque es quien se ha encargado de que el Team Mar se mantenga unido: "10 semanas al frente y en estos últimos días las redes de la casa parecen estar a favor de Mario”, “No es casualidad, muchos aseguran que quieren que gane Mario por ser de la vieja escuela, pero Karime es la ganadora”, son algunos de los comentarios que se han visto.

Fuentes: Tribuna