Dudan de la heterosexualidad del nuevo novio de Niurka; le piden que se dé cuenta

Ciudad de México.- A menudo Niurka acapara la atención hacia su vida personal que tiende a estar empañada por la polémica. El mes anterior presentó a su nueva pareja sentimental y como era de esperarse los internautas la criticaron por la inmensa diferencia de edad entre ambos. Al notar que los comentarios de este tipo no los separaron, el público ha volcado sus juicios hacia otro aspecto.

Cuando sus seguidores mostraron desacuerdo la relación amorosa, la vedette ignoró las declaraciones malintencionadas y para demostrar que le daba igual, compartió un video presumiendo a Bruno Espino. El clip captó al bailarín teniendo un gesto atento hacia la cubana, a quien les estaba planchando en el cabello antes de que ella se presentara a una entrevista. La famosa se sintió apapachada por esta acción, mientras le preguntaba: "Mi amor, ¿qué haces?".

Por su parte, el bailarín le respondió que la estaba "poniendo más hermosa de lo que eres. Más bella y hermosa". Sus palabras conmovieron a Niurka, quien con una sonrisa dijo: "para que entiendan por qué lo amo. Eres un talento, mi hombre. Traigo estilista incluido". Aunque la estrella tomó a bien esta demostración de cariño, el público no estuvo de acuerdo e hicieron una lectura "entre líneas" sobre el verdadero significado de lo que había sucedido en la grabación.

Niurka se sintió apapachada cuando su novio le planchó el cabello

Decenas de comentarios pusieron en duda la orientación sexual de Bruno. Además de cuestionar su masculinidad, sugirieron que él estaría con Niurka por intereses económicos. "Amigaaaa, date cuenta", "A ella le gustan así, para mantenerlo", "Él tiene una cara de gay", se puede leer en Internet. Como en cualquier tema, también hubo quien defendió al modelo. Este grupo acusó que las críticas provenían desde la envidia y subrayaron que un hombre que consiente a su novia no pierde virilidad. "Me parece excelente, y no por eso está dejando de ser hombre"; "Dejen las malas críticas y la envidia... son hermosos, que disfruten mientras Dios se los permita".

A pesar de las opiniones encontradas, Niurka parece no escucharlas y se ha enfocado en disfrutar de las mieles del amor que no tiene barreras de edad. En distintas ocasiones ha dicho que está muy feliz por haber coincidido con el modelo: "¡Que viva el amor!, que vivan los momentos hermosos que nos da la vida, que aprovechemos, abracemos mucho y nos aferremos a los momentos especiales".

Los usuarios consideran que Bruno es homosexual

