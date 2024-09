Libro exhibe las atrocidades que Zac Efron, Miley Cyrus y Demi Lovato sufrieron en Disney

Comparta este artículo

Hollywood, Estados Unidos.- Es posible que la vida de estrella de televisión resulte tentadora para más de una persona en la audiencia, esto debido a que trae grandes recompensas, como es el caso de fama y fortuna; sin embargo, existe un duro precio a pagar, el cual se incrementa según lo joven en el que la celebridad en cuestión haya ingresado al mundo de la farándula. Este hecho, ha sido un secreto a voces en la industria del entretenimiento tanto mexicana como estadounidense.

Hace unos meses, la cadena de streaming Max, estrenó el documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, el cual destapó el acoso y abuso (a veces sexual) que los niños de la cadena de Nickelodeon debieron sufrir cuando grababan programas de gran éxito como Drake & Josh, Zoey 101 y El Show de Amanda, solo por mencionar algunos. A varios meses de esta bomba, la directora de casting Ashley Spencer lanzó el libro Disney High: The Untold Story of the Rise and Fall of Disney Channel’s Tween Empire.

Este libro filtra las atrocidades que vivieron las jóvenes estrellas de Disney

En este texto se cuentan desgarradores relatos que estrellas de la talla de Zac Efron, Demi Lovato, Miley Cyrus y Selena Gomez debieron sufrir cuando eran jóvenes celebridades del gigante de la industria del entretenimiento infantil y adolescente. Uno de los relatos más devastadores es, precisamente, el de la estrella de Hannah Montana, quien debía cumplir con agotadoras jornadas de trabajo que no se limitaban solamente al programa.

Según un pasaje del texto, Miley debía dividir su tiempo entre grabar el show, filmar las películas, asistir a giras de prensa, cumplir con sesiones fotográficas y grabar música; sin embargo, la famosa debía realizar otros compromisos que no se veían a nivel mediático, puesto también dedicaba varias jornadas a trabajar como voluntaria en la fundación de Disney Make a Wish, donde entregaba regalos de forma personal, grababa videos y daba recorridos en los escenarios a infantes con enfermedades considerables.

Miley Cyrus debía trabajar por varias horas entre Hannah Montana y la fundación Make a Wish

En el texto también se aborda que Demi Lovato padecía bulimia y sufría de autolesiones mientras trabajaba en el show Sonny entre estrellas, incluso se hace mención que llegaron a ver pañuelos de la cantante, los cuales estaban manchados de sangre por las cortadas que se realizaba debido al tremendo estrés al que se sometía. Finalmente estaba Zac Efrón quien pasó por un brutal cambio de imagen y fue forzado a ensayar durante horas ejercicios bucales para cantar mejor; pero tras todas las horas de trabajo, Disney decidió poner la voz de alguien más en el filme de High School Musical. El libro ya está disponible a la venta.

