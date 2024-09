Marcela Mistral se lanza a la yugular de Marie Claire por comentarios sobre Poncho De Nigris

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Marcela Mistral es una de las figuras más polémicas de la televisión mexicana, pues si bien, comenzó su carrera como ‘la chica del clima de Multimedios’, la realidad es que la también influencer ha demostrado tener un carácter explosivo. Tan solo hay que recordar cuando la rubia se lanzó en contra de Karely Ruiz en uno de los diversos shows en los que aparecía, en el que incluso le llegó a gritar.

Con esto como contexto no resultó extraña la reacción de la guapa influencer cuando se enteró de los comentarios realizados por Marie Claire Harp, durante su visita a Pinky Promise junto a Wendy Guevara y Nicola Porcella, donde mencionó que Poncho no había asistido a la reunión porque la propia Marcela Mistral no lo había dejado asistir, luego de ello declaró en tono de broma que el regiomontano le tenía miedo a su esposa.

Marcela Mistral se lanza contra Marie Claire Harp por comentarios a Poncho De Nigris

Esta situación no fue del agrado de Marcela Mistral, quien grabó dos polémicos videos en los que no se guardó nada y atacó directamente a Harp: “Yo antes pensaba que ella (Marie Claire) tenía la cara como de pen… pero no w… sí está”, indicó la ojiazul. En un segundo clip se mostró aún más amenazante, puesto incluso insinuó que podría llegar a golpear en la cara a quien se llegase a acercar a Poncho De Nigris.

“La que se acerque a mi vato tiene asegurado dos cosas. La primera es que te va a caer super bien, porque es muy alivianado y super buena onda, y la segunda es un pu… en el hoc… por su servidora porque el alivianado es mi vato, no yo”, declaró la madre de tres hijos.

Como era de esperarse, las declaraciones de Marcela Mistral dividieron opiniones por parte de los internautas, puesto si bien hubo quienes estuvieron de acuerdo, hubo otras personas que salieron en defensa de Marie Claire, este último grupo se lanzó contra la regiomontana resaltando que estaba celosa porque Harp y De Nigris habían demostrado tener una gran conexión y tenía miedo de que la exparticipante de La Casa de los Famosos se lo ‘quitara’.

Marcela Mistral ataca a Marie Claire Harp en TikTok

