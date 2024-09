¿Qué hará Karime Pindter si gana 'La Casa De Los Famosos México'? Descúbrelo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de tres meses de diversas polémicas, una nueva temporada de La Casa de los Famosos México (LCDLFM) está a punto de llegar a su fin, puesto durante esta noche de domingo 29 de septiembre se revelará el nombre del ganador de esta segunda edición. Como ya muchos sabrán, una de las grandes favoritas es Karime Pindter, quien a lo largo de estas 12 semanas ha sabido ganarse el cariño del público.

Y es que, la exparticipante de Acapulco Shore logró sorprender a la audiencia al mostrar una actitud carismática y espontánea a la vez en la que no generaba controversia por tener malas actitudes para con sus compañeros de habitación o sus contrincantes, tal y como lo hizo Adrián Marcelo, Ricardo Peralta e incluso Sian Chiong, quienes fueron linchados a nivel mediático por su forma de ser dentro de la mansión.

Esto es lo que hará Karime Pindter con el premio de LCDLFM

Es bajo este contexto que Karime Pindter se ha convertido en la participante con mayores posibilidades de ganar, por ello mismo en TRIBUNA queremos recordar qué es lo que la influencer prometió que haría en caso de llevarse el gran premio de los 4 millones de pesos. Antes de entrar al reality show, la estrella de Internet brindó una entrevista para el programa Vaya Vaya TV, donde reveló en qué se gastaría el dinero.

Según lo dicho por la influencer, dividiría sus ganancias para compartirlas con sus seres queridos, puesto por un lado le daría uno o dos millones a sus gatos, y otro millón se lo daría a sus padres, para que lo inviertan en una casa o un viaje, lo que recuerda un poco a lo que Wendy Guevara dijo que haría por sus progenitores, puesto la anterior ganadora del concurso dijo que invertiría en un patrimonio para sus familiares.

Por otro lado, Karime relató que invertiría otro millón de pesos para donarlo a una causa noble y es que, desde la perspectiva de ella, existen muchas asociaciones que brindan educación y ropa para las niñas, pero a ella le gustaría ayudar a que las pequeñas hagan sus sueños realidad, por lo que enfocaría parte de su dinero en esto último: “La vida me ha ayudado mucho a mí, me ha dado mucho a mí, quiero hacer como una fundación para cumplir deseos a niñas, porque siempre es de que las ayudamos a estudiar, les damos ropa, pero yo siento que la vida es de experiencias, así como de cuplirles sus sueños, algo así me gustaría!, dijo la influencer.

