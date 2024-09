Rebecca de Alba rechaza arrepentimiento de Agustín: "No necesito disculpas"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Rebecca de Alba fue cuestionada una vez más sobre la polémica en la que se vio involucrada por culpa de Agustín Fernández, quien se disculpó con ella por el malentendido. Medios de comunicación le preguntaron a la conductora de televisión cómo se sentía tras el arrepentimiento de influencer.

De Alba le restó relevancia al remordimiento del tiktoker. Desde que surgió el escándalo, ella optó por no tomárselo personal. Esta respuesta le ayudó a no molestarse por lo ocurrido o sentirse ofendida. También explicó que la declaración del argentino no había sido grave y subrayó que, gracias a la rapidez con la que circula la información en la actualidad, la noticia se olvidaría en un abrir y cerrar de ojos.

Ahora se disculpa, pero no me siento ofendida. No me tomo algo de manera personal. Tampoco es algo grave. Miren, la nota que sale hoy, mañana ya se olvidó".

Admitió que cuando se enteró de lo que se decía sobre ella, se sorprendió. La impresión fue el único sentimiento que experimentó, dejando de lado el enojo o indignación. En caso contrario, los admiradores de Rebecca sí se enfadaron con Agustín Fernández al considerar que su actuar no fue propio de un "caballero". Para ella, el asunto ya quedó sepultado en el pasado y no afecta su estabilidad o felicidad.

Yo no necesito que me pida disculpas nadie. Estoy tranquila, estoy contenta. No soy una persona rencorosa. No pasa nada. No me molestó, me sorprendió", expresó.

¿Qué fue lo que dijo Agustín?

En su estancia en La Casa de los Famosos, tuvo una conversación con Adrián Marcelo en la que confesó que había tenido un encuentro íntimo con Rebecca de Alba. Aclaró que había sido cosa de una sola noche que no trascendió a más y que ni siquiera habían intercambiado números telefónicos. Cuando el regiomontano quiso saber si la conductora había sido "interesante" en su historial sexual, Agustín respondió que más que un acierto, había sido un "tache".

Ante estas declaraciones, De Alba descartó que esta versión fuera cierta. Incluso afirmó que no se conocían y sugirió que él solo había inventado esto para llamar la atención. Tiempo después, Agustín confirmó que nunca había sucedido nada entre ambos y aseguró ante la prensa que todo se había tratado de un error, pues había confundido a la conductora con otra persona, por lo cual prometió disculparse personalmente con ella. "Hablaba de otra persona, no sabía que era ella", dijo.

Fuente: Tribuna Sonora