Tras despido de TV Azteca y años alejada, 'Ballet de VLA' aparece; hace esto para vivir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras cinco años alejada del mundo del espectáculo, al haber sido despedidas de TV Azteca por los cambios de los altos mandos, las jóvenes bailarinas, Mariana Andrade y Marisol Hernández, quienes formaban parte de la sección del Ballet de Venga la Alegría, acaban de reaparecer en redes sociales luciendo más felices que nunca y con gran actitud, revelando que hacen para vivir.

Por más de 11 años, Marisol formó parte del matutino de la empresa del Ajusco, siendo una de las bailarinas que presentaba la sección de baile, en la que compartió escena junto a Jenny García y por supuesto Mariana, sin embargo, tras más de una década al aire, los ejecutivos de la empresa decidieron realizar algunos cambios entre el elenco y las secciones de la emisión matutina, siendo su sección de baile la que fue eliminada.

Mientras que García siguió su camino por la televisión y actualmente forma parte del programa Hoy, como colaboradora y coreógrafa de Las Estrellas Bailan en Hoy, por su parte, Mariana y Marisol se alejaron del mundo del espectáculo y se inclinaron por el tema de las redes sociales, a través de la cual crearon una tienda en línea de zapatos, en la que realizan promociones y la promueven con divertidos videos.

Marisol, Jenny, Cindy y Marisol en Venga la Alegría. Internet

Y ahora, tras cinco años lejos del ojo público, acaban de volver a llamar la atención del público de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, debido a que se ha comenzado a viralizar un video de la cuenta de TikTok de su tienda de zapatos, en la que escriben "sí somos las bailarinas de Venga la Alegría y ahora vendemos zapatos. En dicho video salen haciendo unos pasos de banda al bailar el tema Caballito de Palo.

Varios de los seguidores de dicha red social comenzaron a dejarles comentarios en los que señalaban las que les encantaba verlas bailar en el matutino, actualmente producido por Maru Silva y que se les extrañaba verlas en la televisión realizando las coreografías: "Yo amaba ver a Marisol en VLA me caía super bien", "Yo recuerdo a María peleando el amor del novio en La Academia" y "No manches cómo crees me han salido en publicidad de insta y muero por comprar sus Tennessee, se les extraña".

Marisol y Mariana promocionando su zapatería. TikTok

Fuente: Tribuna del Yaqui