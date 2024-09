Tras 5 meses, continúa la cancelación a Aleks Syntek por tirar al inodoro el disco de Karol G

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde los años 80, Aleks Syntek ha sido una figura que ha estado presente en la industria de la música y el entretenimiento mexicano, al grado en el que para los años 90 y 2000 ya se encontraba bien posicionado en el mencionado gremio con éxitos como: Tú necesitas, Intocable, No huyas de mí, De noche en la ciudad y Por volverte a ver, solo por mencionar algunos temas de su amplio catálogo.

Sin embargo, se dice que todo lo que sube tiene que bajar y en el caso del cantante de Sexo, pudor y lágrimas todo comenzó con una serie de escándalos que lo involucraban con charlas indebidas hacia menores de edad. Luego de ello, Syntek comenzó a mencionar en entrevistas que no era afecto al reguetón, lo que le ganó una serie de criticas por parte de fanáticos del género urbano; pero las cosas no harían más que empeorar.

Aleks Syntek sigue pagando las consecuencias por tirar al inhodoro el disco de Karol G

Como muchos saben, hace aproximadamente 5 meses, el intérprete de Loca acudió como invitado especial a El Podcast + Pedido, sitio en el que realizó una dinámica en el que debía mostrar con qué discos se quedaría y cuáles arrojaría al inodoro. Si bien, en un primer instante las elecciones de Syntek no fueron cuestionadas (puesto salvó producciones de Shakira y de Danna), el escándalo llegó cuando arrojó Mañana será bonito, de Karol G al caño.

En aquel momento, Syntek mencionó que él mismo reconocía el talento de la colombiana, pero destacó que no era fanático del reguetón y que no se sentía identificado con este tipo de música; sin embargo, los fanáticos de Karol no se tomaron esto bien (hay que recordar que es una de las figuras más emblemáticas América Latina y hasta puso a bailar a Taylor Swift recientemente). Esta situación provocó que Aleks perdiera una gran cantidad de seguidores y también sufrió afectaciones económicas.

Según declaraciones recientes de Syntek, luego de haber arrojado el disco de Karol G, varios empresarios cancelaron los conciertos del cantante en Colombia y Estados Unidos, países clave para la industria de la música: “Muchos empresarios se sintieron ofendidos y eso me afectó muchísimo”, declaró el cantante, para luego mencionar que había sufrido periodos de estrés por los problemas económicos en los que ha derivado todo el escándalo del disco en el inhodoro.

