Adrián Marcelo colapsa al saber que fans de 'LCDLF México' no lo quieren y desata los memes

Ciudad de México.- En los últimos minutos las redes sociales como X, antes Twitter, se han llenado de memes y mensajes en contra de Adrián Marcelo luego de que el regiomontano se enterara que al parecer, es el menos querido por el público de La Casa de los Famosos México. El conductor se puso reflexivo luego de que fans acudieran a gritarle su repudio, lo cual ocasionó burlas de decenas de internautas.

Todo ocurrió la tarde de este miércoles, justo después de que Marcelo culpara al cuarto Mar, en especial a Gala Montes, de que el reality se estuviera quedando sin apoyo de los patrocinados: "Sigan usando esas palabras que les encanta a las marcas, palabras de Google", señaló en referencia a las acusaciones que ha recibido sobre ser violento y misógino. Gala por su parte respondió: "Yo solo escuché bla bla bla".

Asimismo, esta tarde llegó un carrito a las afueras de La Casa de los Famosos México y este llevaba una bocina en la que se escuchaba el siguiente audio: "Equipo Mar están fuertes, estamos con ustedes, sigan así, no le hagan caso al enemigo, fuera Adrián Marcelo, fuera Adrián Marcelo, México no te quiere, México no te quiere, fuera Adrián Marcelo", mencionaba una mujer.

Después de escuchar el audio en su contra, Adrián Marcelo tuvo un breve colapso que lo llevó a separarse de sus compañeros y encerrarse un momento en el vestidor de la casa. Desde este lugar, el regiomontano hizo una reflexión sobre lo que ha estado haciendo dentro del proyecto más exitoso de Televisa: "Me pregunto si lo que hago está bien, si vale la pena llamar la atención, las cosas que hago", dijo.

El exconductor del programa SNSerio también le aseguró a las cámaras que su estrategia dentro de La Casa de los Famosos nunca ha sido con el fin de causar daños: "Solo quiero decirles que al menos las intenciones nunca son dañar, aquí jamás fueron mis intenciones, pero se volvió una parte muy competitiva, una parte de guerra, cada que salía alguien de mi cuarto sentía que tenía que correr más riesgos", expresó.

Cabe resaltar que las palabras de Adrián Marcelo no fueron bien recibidas por la mayor parte del público, quienes de inmediato usaron las redes sociales para mostrar su descontento. Sobre todo porque los fans de LCDLF México ya no creen en el arrepentimiento del regiomontano, quien en varias ocasiones se ha mostrado sensible pero de pronto otra vez ataca a sus compañeros del programa.

Fuente: Tribuna