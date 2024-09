Estrenan serie documental sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Diez años después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, un evento que sacudió a México y puso al gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto en el centro de la polémica, la plataforma MAX estrenará una serie documental que promete revelar nuevas perspectivas sobre el caso.

Hay que señalar que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la desaparición de los normalistas sigue siendo una "asignatura pendiente" para el Estado mexicano. En este contexto, la serie LOS 43 DE AYOTZINAPA: UN CRIMEN DE ESTADO explora, a través de testimonios de los protagonistas y una profunda investigación periodística, los detalles y claves de uno de los casos más impactantes en la historia moderna de México.

Para que sepan el contexto, el 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa se dirigía a Iguala, Guerrero, para conmemorar el 2 de octubre cuando fueron interceptados y atacados por policías municipales. Este evento resultó en la desaparición de 43 estudiantes, la ejecución de seis personas, entre ellas tres normalistas, y la escasa intervención de las autoridades para esclarecer los hechos.

El adelanto del documental, disponible en el canal oficial de YouTube de HBO, ofrece sin duda un vistazo a la serie que promete profundizar en este trágico suceso. La serie constará de cinco episodios, con los dos primeros disponibles el 5 de septiembre y los siguientes lanzados cada jueves.

Hay que señalar que la serie busca no solo narrar los eventos ocurridos, sino también mantener viva la lucha de las familias de los desaparecidos, quienes durante una década han exigido justicia y respuestas por parte del Estado mexicano. Este programa, que tiene cinco episodios, se estrenará en Max y HBO el próximo 5 de septiembre a las 21:00 horas.

Algunos de los testimonios recopilados son el de Tomás Zerón, ex titular de la AIC; Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, y Yazaret Abarca, hija del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Además, hay entrevistas con periodistas como Anabel Hernández y Peniley Ramírez, sin dejar de lado las voces de las madres de los 43 estudiantes, sus compañeros y sobrevivientes del caso.

